白內障｜視力問題增認知障礙風險 等熟透才動手術?人工晶體點揀?

白內障是香港最常見的眼疾之一，而且不論年齡及性別都有機會患上。定期進行檢查有助在初期發現問題，提升治療成效，改善視力。現時最有效的白內障治療方法為手術治療，透過最新的人工晶體技術更可以在處理白內障問題之餘，一次過矯正近視、遠視、散光和老花等視力問題，從此「解放」雙眼。本文由眼鏡88眼科醫療中心提供，將深入淺出地探討白內障手術，並講解不同人工晶體的分別，更會了解最新的「多焦點散光人工晶體」比其他傳統人工晶體技術的優勝之處。



白內障是香港最常見的眼疾之一，定期進行檢查有助在初期發現問題，提升治療成效，而透過最新的人工晶體技術更可以一次過矯正近視、遠視、散光和老花等視力問題。（圖片：google）

晶狀體因退化變得混濁 50歲以上、戶外工作及深近視人士同屬高危

白內障的成因是由於眼睛內的晶狀體出現退化而變得混濁，令視力受到影響。影像會出現變黃變暗，視力亦會隨白內障程度加深而變得模糊不清。大部分白內障與年紀有關，50歲後患上白內障的風險會大大增加；而長期暴露於紫外線下的戶外工作人士亦屬高危。此外，深度近視、吸煙人士、長期服用類固醇藥物或患有糖尿病、心血管疾病人士，以及眼睛曾受外傷人士，也有較高風險患上白內障。

白內障嚴重可導致青光眼等其他眼疾，甚至增加患上認知障礙的風險。及早發現及定期跟進情況可確保患者得到最適切的治療，避免增加其他眼疾或併發症的風險，對於高危人士尤其重要。

50歲後患上白內障的風險會大大增加，而長期暴露於紫外線下的戶外工作及深近視人士亦屬高危一族。（圖片：healthnews）

微創手術植入人工晶狀體 提升術後滿意度

目前為止，手術是治療白內障的唯一方法。因為一旦晶狀體變得混濁，並沒有藥物可以使其恢復透明。很多人誤以為白內障要等到完全熟透才可進行手術，但白內障太熟反而會增加手術難度和出現併發症的風險。其實當白內障令日常生活受到影響時，便可考慮手術治療去恢復視力。

現時主流的白內障手術方式是透過超聲乳化技術，將晶狀體切除，再植入全新的人工晶狀體。（圖片：Shutterstock）

不少人聽到需要動手術會感到害怕，但其實白內障手術是微創手術，過程簡單而安全，大部分病人只需局部麻醉，患者不會感到疼痛，而術後傷口一般會自然癒合，無須縫線亦無需住院。手術後第二天便可以恢復部分視力，可處理基本的日常生活需要。

眼鏡88眼科醫療中心由眼科專科醫生主理，提供一站式眼科診斷及治療服務。（圖片：Shutterstock）

白內障患者除了要較頻密更換眼鏡度數去改善視力，更需要定期跟進，在合適的時間進行手術治。有鑑於此，全面關注眼睛健康的眼鏡88增設「眼科醫療中心」。中心由眼科專科醫生主理、採用眼科精密儀器，為客人提供專業的白內障診斷及跟進服務，建議及安排合適的治療方案。

嶄新多焦點散光人工晶體 同時矯正多種視力問題

隨著醫療技術進步，近年人工晶體的選擇更多，而且有部分新式的人工晶體不但可以治療白內障，還能同時解決近視、遠視、散光和老花等其他視力問題。

過往大部分的白內障手術會採用傳統「單焦點人工晶體」，患者在術後需再配眼鏡去矯正散光及老化。隨著「散光型人工晶體」及「多焦點人工晶體」的普及，部分有散光或老花的患者可以在術後不用佩戴眼鏡也能看得清楚。

而最新「多焦點散光人工晶體」可以一次過矯正近視、遠視、散光和老花，大部分患者在手術後不用佩戴眼鏡也能處理日常生活需要。

人工晶體還有高清和抗藍光的選擇，配合不同人士的需要。而人工晶體可提供穩定的視覺，一般情況下並不需要更換。醫生會先了解患者的生活習慣和視覺需求再建議合適的人工晶體選擇。而患者亦可因應個人的視力要求和生活需要，配戴眼鏡以獲取更佳的視力質素。

「多焦點散光人工晶體」除了能夠治療白內障，更可以一次過矯正近視、遠視、散光和老花，令大部分患者在手術後不用佩戴眼鏡也能處理日常生活需要。（圖片：dailyvanity）

白內障手術後的護理也十分重要，患者須要遵從醫生指示，按時覆診，以確保手術後的康復狀況。眼鏡88眼科醫療中心提醒大家，即使手術已完成一段時間，但仍要加強注意眼睛清潔，避免有污水濺入眼睛，也應避免大力揉眼睛，白天戶外活動時須佩戴太陽眼鏡阻擋紫外線。如有任何疑問應向眼科醫生查詢。

定期檢查眼睛，及早發現問題非常重要，如對眼睛健康有任何疑問，可向眼鏡88眼科醫療中心查詢或瀏覽中心網頁。

查詢：眼鏡88眼科醫療中心

電話：2598 9023

網頁：https://88ophthalmology.com.hk/