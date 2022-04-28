女士髮線後移｜額高屬M字額初期？紋髮際線就能一勞永逸？！

俗稱「M字額」的髮線後移，不止是男士惡夢，原來女士也有機會深受其害。紋髮際線在台灣及韓國大行其道，不少女士為隱藏額頭出現M字額初期徵兆，都紛紛考慮投入紋髮際線的懷抱，而近年在香港也有不少美容院、韓式半永久化妝專門店增設此項服務。到底這個方式是否就能一勞永逸？本文請來德善醫療集團旗下的德善健髮之註冊中醫師的譚淵之醫師及品牌經理Ming，從專業角度分析，為一眾飽受髮線後移及M字額初期困擾的女士指點迷津。



「M字額」不止是男士惡夢，女士也有可能成為髮線後移一族。（圖片：zhihu）

髮線高低不齊或已屬M字額初期

人人的臉長各異，也有人的額頭特別高、特別闊，但到底怎樣才算髮線後移？坊間有「7cm法則」的說法，指眉頂到髮線的距離最多為7cm，而超過7cm便是髮線後移，但Ming指，排除外傷、疤痕等情況，人的左右兩邊髮線應是對稱，「如果髮線高高低低，便很大機會是髮線後移，不過除卻目測，我們還需要經診斷才能作準，難以用單一指標去界定。」

她指透過頭皮測試機，在60至200倍的放大鏡下，以水平方向逐行檢視頭髮。「前額頭髮一般是會比頭頂、腦後等位置的頭髮幼細，但當前額同一行的頭髮粗度出現明顯參差，便是髮線後移。」

人的左右兩邊髮線應是對稱，如果髮線出現高低不一，便很大機會是髮線後移。（圖片:Sohu）

血氣虧虛、濕重使前額易脫髮

中醫學說有所謂「髮為血之餘」，兩位受訪專家都指出，女士脫髮通常與血氣虛弱有直接關係，血氣不足者，頭髮會明顯較幼、乾枯、易斷，頭皮亦會較蒼白。除了先天體質外，懷孕而出現荷爾蒙改變、嗜食寒涼食物等後天因素也有莫大關係。

早兩年大陸女星章子怡誕下細仔後，驚現嚴重髮線向後移，額頭髮量稀疏，明顯有初期M字額之嫌，甚為驚嚇。對於女士產後易出現脫髮，譚醫師指，通常產後掉髮只會持續兩至三個月，如果問題持續，「有機會是產後沒有補充足夠血氣，令血氣虛問題未得以改善。」有些女士沒有經歷懷孕，為何到了四十多歲又會出現M字額初期現象？譚醫師指，女士體內的血氣是處於消耗狀態，因此需要靠平日調理去補充，「到接近更年期時，缺乏足夠的調理只會令血氣消耗會更加嚴重；同時體內的雌激素也會驟降，而導致脫髮。」

血氣不足會導致脫髮，頭髮會明顯較幼、乾枯、易斷；此外，接近更年期，血氣消耗會更嚴重，因此不少女士到了四十歲中段也會出現初期的M字額徵兆。（圖片：zhihu）

血氣虧虛是整體脫髮的根源問題，而脾胃濕則會導致局部的前額脫髮。「前額有脾胃經，當脾胃濕時，即濕重，前額會產生大量頭油而堵塞毛囊，導致脫髮，有些病者整個前額的髮線都會後移，有些則初期會有俗稱的M字額現象。」譚醫師解釋，脾胃濕體質的形成通常與飲食習慣有關，香港女士大多愛凍飲、愛吃辛辣肥膩之物，會令脾胃受損。由於脾主運化、升清，胃主降納、腐熟，脾胃負責將營養及水份輸送至全身，一旦脾虛痰濕重，導致中焦不通，生濕化熱，濕熱內蘊，導致沒有充足的營養輸送送至毛囊，令毛髮細軟易斷，其中前額髮際處的脫落尤其明顯。

紋髮際線或致毛囊受損

髮線後移屬局部脫髮，因此不少髮線後移人士，尤其是處於M字額初期，都會選擇近年流行的紋髮際線作為治標的方法，不過譚醫師及品牌經理Ming皆認為這並非長久解決脫髮的有效方法。

紋髮際線的原理類近紋身，都是用針將色素打進皮層，對於額頭高、M字額初期的人士能提供即時效果，但絕非永久性，「視乎色素打進皮層的深度，可能三兩年間便會脫色。」而且，作為專業的髮理顧問，她最擔心是紋髮過程會令毛囊受損。「紋髮際線會刺激毛囊，色素亦可能殘留當中；如果為補色而多次紋髮際線的話，變相增加受損程度，最嚴重的後果是令毛囊受損，無法再長出頭髮。」

紋髮際線的另一隱憂就是會影響日後的脫髮治療。「這類客人的頭皮較薄、較敏感，反映頭皮健康不良，而且毛囊的活躍程度較低，需要較長治療時間才會重新生出頭髮，而新的頭髮亦會較幼、質素較差。」她續指，雖然中醫調理須時較長，客人要有耐性，「但始終是治標治本且安全有效的方法。」譚醫師補充，「『有諸於內，形之於外』，紋髮際線表面上解決了脫髮，但如果沒有從內調理身體，髮線只會愈來愈後移，愈來愈稀疏，最終都是於事無補。」

紋髮際線或會影響日後的脫髮治療，需要較長治療時間才會重新生出頭髮，而新的頭髮亦會較幼、質素較差。（圖片：Google）

中醫藥內外夾擊治療脫髮

那麼中醫是如何治療脫髮？譚醫師指，中醫治療會根據體質和脫髮情況，進行內外夾擊。「在調理內在健康的同時，我們除了處方內服中藥，也會處方用於外敷頭皮的中草藥精華。」用於外敷的中藥成份視乎病人個別情況，主要功效是消炎、清熱、袪油、抗敏等，作用是先調節和改善頭皮和毛囊狀況，再刺激頭皮和毛囊的血氣，從而促進頭髮生長；而進行外敷前，髮理顧問也會先為病人深層清潔頭皮和毛囊，增強藥力吸收。

接受中醫治療的同時，譚醫師強調日常飲食也有助養護頭髮。「中醫有黑色入腎的說法，多吃黑芝麻、黑豆、木耳等黑色食物有助補腎，增強頭髮健康。」此外，她也推介一款預防脫髮的茶飲。「此茶飲性質溫和，不寒不熱，適合大部分人士，可每星期兩至三天連續飲用；而經期則要停服。」

黑芝麻等黑色食物有助補腎，增強頭髮健康。（圖片：iStock）

防脫髮茶



功效：滋養肝腎，平肝去風，除有預防脫髮的療效之外，也可明目安神。

材料：黑桑椹12克、杞子8克、杭菊花3克、白蒺藜10克。

做法：水400毫升，煲滾約五分鐘，倒入熱水壺內焗一小時即可。

兩位專家再次叮囑，與其承受紋髮際髮的風險，不如先認清自己的髮線後移的根源病因，別逞一時之快，錯失進行治療的最佳時機。

了解更多：https://bit.ly/3CTTtig

德善醫療集團 – 德善健髮註冊中醫師 譚淵之

南京中醫藥大學醫學博士（中醫婦科學）

香港浸會大學中醫學碩士（內科）

南京中醫藥大學中醫學學士

【 臨床專長 】

婦科、內科、兒科、皮膚科、綜合體重管理、内分泌及糖尿科