嚴重退化性關節炎宜及早「換骹」 惟輪候時間長 私院推套餐冀分流

年紀漸長，患上退化性關節炎的機會便越高，若退化情況嚴重，甚至需要接受手術「換骹」。不過，醫管局數據反映，過去一年，全關節置換術的輪候時間中位數最長達56個月，相信與疫情持續導致大量非緊急手術被迫暫停有關。有專科醫生提醒，無法及早接受手術治療不但影響生活質素，更可令患者關節退化問題持續惡化，無法逆轉。有私院現推出套餐式服務計劃，為公院輪候患者提供另一個途徑，讓有需要患者盡快接受手術治療。

截至本年3月，在公營醫院骨科輪候全關節置換術的個案近33,000宗，輪候時間亦長，嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源醫生表示，多數需要接受關節置換術的個案均為退化性關節炎患者，以膝蓋、臀部、脊椎及手部較常見，其中膝關節作為身體主要的承重關節，軟骨及半月板在衰老退化的過程中就不斷累積損傷，慢慢就會形成關節炎。

嘉諾撒醫院骨科中心主管吳富源醫生。

關節退化不能還原 及早治療更重要

患者的關節會出現疼痛或腫脹，尤其是過度活動時、上下樓梯、從久坐站起來時會特別痛；部份患者或於早上起來時感到關節僵硬、膝關節活動時可能出現響聲，持續惡化下去更可能出現關節變形及攣縮，形成O型腿、關節無法伸直等狀況。一旦關節退化，就不能還原，因此及早接受治療十分重要。

吳醫生指，如情況輕微，一般可以先通過改善生活習慣、運動、物理治療來舒緩症狀；若未能舒緩徵狀，就可輔以外用或口服藥物，以及合適的營養補充品；若仍未能處理問題，醫生進一步就會考慮安排關節注射，甚至手術。手術一般分為部分膝關節置換及全膝關節置換兩大類，雖然前者創傷較低，關節活動度較佳，但與全膝關節置換術比較，翻修機會較高，若屬嚴重退化的患者，就需要考慮全膝關節置換手術。

嘉諾撒醫院總經理許小虎博士。

全膝關節置換適合嚴重退化患者

全膝關節置換術主要針對晚期關節退化，較為適合有嚴重關節畸形的老年患者，研究顯示，十年後翻修手術的機會低於5%。吳醫生透露，不少患者擔心術後傷口疼痛、手術風險及長期住院的可能性，但他解釋，其實只要在術前完善計劃、術後依從醫生及跨專科醫療團隊的指示用藥、進行復康運動等，這些問題一般不常發生。

私院推套餐計劃

嘉諾撒醫院總經理許小虎博士指，疫情反覆不定，為協助公營醫院分擔壓力，醫院特別與骨科中心合作推出最新嘉家護膝2022計劃，為正在政府醫院輪候，並持有政府醫生轉介信或覆診紙的患者安排全膝人工關節置換手術套餐。患者只需經認可的骨科專科醫生確認及檢查後，便可參加此計劃。