靜脈曲張｜久坐久站青筋現　忽視恐需植皮　靜脈曲張都有分級數？

都市人工作期間少不免需要久坐或久站，久而久之小腿少不免會開始出現一條條青筋，靜脈曲張對女士而言絕對是惡夢。不過，這些青筋原來只屬於靜脈曲張的第一或二級，如忽視不理令病情惡化至第三級或以上，隨時需要植皮動手術，後果嚴重。



靜脈曲張是女性常見的健康與外觀問題。（iStock）

靜脈曲張四大高危族群

據外科專科醫生黃偉豪分享指，一般人對靜脈曲張的印象，是看見彎彎曲曲的血管如蚯蚓般在皮膚表面凸起，有點嚇人，但實際上這只是6級靜脈曲張症狀之中的第2級。然而，如果靜脈曲張不及早處理，有機會發展至慢性傷口、流膿流血，嚴重影響日常生活，甚至需要植皮。

黃偉豪醫生續解釋，人體的心臟將血液經由動脈系統輸出到各個器官，而血液由器官回流至心臟，靠的就是靜脈系統，「靜脈內有瓣膜，以防止血液倒流。而我們常聽到的靜脈曲張，主要成因之一就是靜脈的瓣膜退化，以致閉合不全，導致血液倒流，積聚在血管內造成曲張，最常發生的部位是小腿。」而導致靜脈曲張的高危原因除遺傳外，則包括以下後天因素：

．肥胖

．懷孕

．工作需要長期站立或坐著

．有些人腳部靜脈曾經受傷，也有較高機會出現靜脈曲張



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六級靜脈曲張恐需植皮

黃偉豪醫生表示，靜脈曲張的症狀當中可細分為6級，一級比一級嚴重，故建議一旦確診應盡早治療：

第1級：一些像蜘蛛網般的微血管在皮膚出現，呈紅色或紫藍色

第2級：彎彎曲曲脹大了的血管在皮膚表面凸起

第3級：開始出現併發症，近腳踝的位置開始浮腫

第4A級：腳踝附近皮膚出現深褐色甚至近乎黑色，同時亦可能有鬱滯性皮炎

第4B級：可能會出現脂肪皮膚硬化症，導致皮膚開始硬化

第5級：皮膚出現潰瘍，經治療後一般可以癒合

第6級：出現慢性潰瘍，患處發炎流膿。若潰瘍已經嚴重，甚至需要進行植皮手術



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3級或以上需醫療手段介入

對於治療方法，黃偉豪醫生表示上述的靜脈曲張級數程度是治療方案的指標，「例如第1、2級，通常會建議病人先改變生活習慣，適量運動，有助鍛鍊小腿肌肉，減少下肢靜脈血液積聚。另外也會提議病人穿著醫療級別的漸進式壓力襪。這些都有助改善。」

若情況嚴重，也會考慮以手術治療：

1. 傳統手術



以外科手術將出現回流的靜脈剝離或結紮

2. 微創手術（熱力治療或非熱力治療）



2.1 熱力治療：

包括「微創靜脈腔內激光治療」（Endovenous Laser Therapy, EVLT）或射頻消融術（Radiofrequency Ablation, RFA），做法都是將導管伸入曲張的血管內，放出激光或射頻將血管消融，久而久之血管便會被身體吸收，不會再有靜脈曲張出現。

2.2 非熱力治療：

包括使用硬化劑或醫療用的膠水，將導管伸入曲張的血管內，注射硬化劑或膠水，令血管堵塞，繼而不會有靜脈曲張出現。這方法比較適合淺層和在筋膜外的曲張血管。

以上各種療法中，激光、射頻消融術或硬化劑治療，手術後均需要穿著6星期的壓力襪。醫生會替病人作詳細臨床和超聲波檢查，細心分析病人的情況，選擇最合適的治療。

外科專科醫生黃偉豪。(受訪者提供)

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