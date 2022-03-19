靜脈曲張｜4大類營養素改善下肢循環！強化血管彈性多攝取維他命C

工作關係沒辦法坐下，長時間站著腿部開始痠、麻、脹、痛，深怕有蚯蚓狀的青筋會一條條浮上！除了穿著彈性襪，或是抬腿紓緩腿痠，平時可以怎麼吃保養腿部呢？



踮腳、抬腿增加血液回流 彈性襪預防靜脈曲張

小腿有「人體的第二心臟」之稱，腿部透過肌肉的收縮擠壓血管，讓血液順流回去。長期站立不動容易讓血液堆積，造成腿部壓力過大，有時候好像站到沒知覺！而靜脈中有著瓣膜，扮演了推進血液回流的角色，當血液蓄積影響瓣膜功能，靜脈壓力便逐漸升高，發生所謂的靜脈曲張。

4大類營養素改善下肢循環（按圖👇👇👇）

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為了減少久站不適，站立期間可以踮踮腳尖、扭扭腳踝，給腿部肌肉一些刺激；睡前抬抬腿，讓腿部高於心臟改善血液回流；或在工作時穿著彈性襪，平衡腿部久站壓力，減少靜脈曲張找上門。

攝取4大類營養素 保養下肢血管有方

除了日常腿部保健，營養師建議不妨補充這些營養素，讓飲食相輔相成！

減緩血管發炎

營養素：茄紅素、花青素、類胡蘿蔔素、多酚類等

這些存於各式蔬果的植化素，具備抗氧化功用，能降低自由基對細胞的攻擊，進一步減少慢性發炎，促進血管健康。每天吃到不同顏色的蔬果。

促進血液循環

營養素：Omega-3 脂肪酸

Omega-3 脂肪酸除了降低三酸甘油酯，調節血脂讓循環更通暢，也會抑制血小板凝集，避免血液滯留而有血塊形成。

建議攝取三文魚、鯖魚、秋刀魚、奇亞籽、核桃，補足日常生活較少攝取的Omega-3脂肪酸，也可以考慮購買魚油補充。

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強化血管彈性

營養素：維他命C

維他命C能夠促進膠原蛋白形成，透過羥基化作用提升膠原蛋白的強度，讓血管保持彈性；同時維他命C也是很好的抗氧化劑，有助於延緩血管老化速度。

水果多半都富含維他命C，尤其番石榴、奇異果、士多啤梨、釋迦、木瓜含量更高，是不錯的選擇。

「維他命C」3大迷思（點擊圖片查看👇👇👇）

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減少腿部水腫

營養素：鉀

現代飲食充斥著加工食品，無意間吃下隱藏的鈉，平時應減少鹽分攝取，避免水腫情形增劇，可以吃含鉀的新鮮蔬果，幫助多餘鹽分排出。

奇異果、香蕉、車厘子、菠菜、通菜富含鉀離子，可減少小腿腫脹。

久站生活或許難以避免，但可以從飲食著手保護血管健康！若腿部不適感無法改善，出現微血管絲、或站立時血管直徑大於3mm，請盡速尋求醫師協助。

▼同場加映：靜脈曲張如何治療？（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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