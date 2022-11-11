脂肪肝｜不良習慣易致病　中醫+營養師二司會診 全面改善肝臟健康

疫情下，外賣已經成為市民大眾飲食習慣的新常態。基本上，多數餐廳供應的一日三餐都是屬於煎炸油膩等「重口味」食物；高脂、高鹽、高糖分之餘，更是多肉少菜。加上，不少港人工作忙碌，無法騰出時間做運動；脂肪就容易在肝臟積聚，繼而形成「脂肪肝」。據統計，大約每四名成年人就有一人患上不同程度的脂肪肝，問題可謂非常普遍

專科醫生拆解 脂肪肝成因及治療方法

談起成因，腸胃肝臟科專科黃子群醫生則指出，「脂肪肝最主要跟中央肥胖或身體肥胖有關，當然疾病方面也有影響；例如糖尿病、高血壓、血脂異常或所謂的『代謝綜合症』。而遺傳亦可能是其中一個致病因素。」

脂肪肝屬於都市病，因此很多不良的生活習慣，都會大大增加患上脂肪肝的風險；例如整天待在冷氣房內坐著不動、長期缺乏運動以致無法排汗等。愛喝珍珠奶茶、汽水等高糖飲品、酗酒人士都較易致肥；一旦有肥胖問題就更容易出現脂肪肝。

不良的生活習慣，都會大大增加患上脂肪肝的風險。（圖片：醫師Easy拍攝）

他續解釋，「患上脂肪肝初期，由於沒有明顯症狀，多數患者並不易察覺；只有小部分人士會感到疲倦或是右上腹有輕微不適。不幸的是，當脂肪肝持續惡化，後期才會有較多病徵出現，但通常已是無法逆轉。因此要在很早的時候，就要開始留意這個狀況。」

一旦檢查到脂肪肝，可分為輕度、中度或嚴重來處理。輕度脂肪肝，患者可由兩方面入手改善，例如戒口、少吃肥膩及高糖食物。另外可多做運動，幫助消耗卡路里；例如打籃球、游泳、跑步等較為活躍及健康的生活模式，從而避免能量的積聚。另外針對中度脂肪肝，病人可先諮詢營養師意見，調整日常的餐單或飲食習慣，以降低卡路里的攝取。如果情況已到嚴重程度，甚至出現肝硬化、肝衰竭，代表需要處理的問題更多，建議患者應慎重地求醫。

一旦檢查到脂肪肝，可分為輕度、中度或嚴重來處理。（圖片：醫師Easy拍攝）

「肝纖維化掃描」助發現病情！自行戒口無法改善問題？

66歲的受訪者王先生表示，「其實早於15年前已經發現確診糖尿病，空腹血糖指數也長期高達10。一直都有定期覆診、吃藥；亦有跟從醫生指示，飲食方面盡量清淡。希望透過戒口，將糖尿病控制好。但由於自己本身喜歡吃外賣，而且缺乏運動；所以效果至今仍不太理想。」

覆診時他向醫生提起，肚子出現「一邊大一邊小」的情況。醫生便建議先進行肝纖維化掃描Fibroscan 用作測量肝硬度，不但無創、方便，而且準確性非常高。加上血脂分析數據，再作詳細診斷。經過身體檢查後，結果證實王先生的脂肪肝指數高達346、總膽固醇就有5.3，屬於嚴重脂肪肝。

王先生的脂肪肝指數高達346、總膽固醇就有5.3，屬於嚴重脂肪肝。（圖片：醫師Easy拍攝）

營養師調整餐單份量 長遠改善肝臟健康

為了防止情況惡化而出現併發症，王先生就參加了為期3個月的「全面改善脂肪肝計劃」 。透過會見營養師，每個星期跟進飲食，藉此控制脂肪肝。營養師李棋華（Rosanne）指出，在諮詢的過程中，不單會向病人提供一些日常且有彈性的健康建議，也有在外出吃飯時可作參考的餐單。讓病人更容易執行，亦較容易持之以恆，長遠能改善到肝臟健康。

營養師李棋華 (Rosanne) 指出，在諮詢的過程中，不單會向病人提供一些日常且有彈性的健康建議，也有在外出吃飯時可作參考的餐單。（圖片：醫師Easy拍攝）

Rosanne反映，王先生於上星期的飲食紀錄逐漸開始攝取更多深綠色蔬菜，可有助修復肝臟，是個相當不錯的習慣。至於白飯等精製澱粉要盡量減少，可嘗試於晚餐改為糙米類作替代。另外，雞蛋含有卵磷脂，能幫助軟化脂肪、減少脂肪比例、令肚腩變小，脂肪肝病人不妨多吃。

中醫會診輔以針灸 有助疏肝理氣

該計劃亦包括中醫會診，視乎王先生的情況，每隔一至兩個星期覆診。中醫會以辨證論治為基礎，選擇合適的穴位進行針灸；相對於藥物，是較為安全又天然的治療方法。註冊中醫師管偉解釋，「脂肪肝其實是西醫病名，在中醫角度，這個疾病屬於脅痛、肝積等範疇。起病原因主要由於飲食不當、缺乏運動，或多種疾病相互作用。而以上的因素，會導致肝失疏泄、脾失健運、痰濕內阻。」

註冊中醫師管偉解釋脂肪肝的起病原因。（圖片：醫師Easy拍攝）

中醫利用針灸的方法，去選取相對應的穴位，從而達至疏肝理氣、健脾和胃、化痰去濕，可有效地預防及控制脂肪肝。

不時修訂治療方案 三個月密集式減脂效果理想

除此之外，王先生亦會定期會見專科醫生，配合多項檢查，密切監察肝臟數據；包括肝纖維化掃描 Fibroscan 和 肝功能及血脂分析，以不時修訂治療方案。而經過三個月密集式減脂，王先生的嚴重脂肪肝大有改善。不單是腰圍減走5吋，報告亦顯示，其脂肪肝指數已經下降至265，總膽固醇亦跌至4.1。

王先生表示，「十分滿意療程效果，若果單靠我自己戒口的話，效果應該沒有如此理想。幸好參加了這個計劃，希望脂肪肝指數可以保持標準，減少之後出現併發症的機會。」