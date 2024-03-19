減肥｜極低熱量飲食法真的有效？ 營養師提醒：不可長期維持！

維持苗條纖瘦的身材是女士們夢寐以求的事，為了達到理想的身材，許多人都會參考坊間流傳的飲食法。早前，外國就掀起了一股極低熱量飲食法的熱潮，但有營養師就指出，這種飲食法存在風險，若然盲目跟從隨時會損害到身體健康！



什麼是極低熱量飲食法？

極低熱量飲食法（Very Low-Calorie Diet, VLCD）是一種減重方法，其特點是限制每日攝入的卡路里量極低。通常，極低熱量飲食法的攝入熱量每天不會超過800卡路里。這種飲食法的目標是透過限制熱量攝取來快速減輕體重。通常用低熱量的奶昔、能量棒來代替正餐，低於一般女性的每日基礎代謝率（1100-1400大卡）。

這是一種快速的減肥方法，主要適用在體重指數（BMI）為30或更高的患者達到快速減肥的效果，這種極端的減肥法必須在醫生的監督下進行，而且不建議執行超過12周。同時，這種極端節食方法並不適合大部人，特別是未成年者、懷孕、哺乳、有飲食失調者等更應避免。

仙女餐定義、仙女餐為什麼可以快速減肥？（按圖👇👇👇）

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近日，外國註冊營養師 Nmami Agarwal 在社交平台 Instagram上警告，「極低熱量飲食法有助於減肥，那是因為你會燃燒更多熱量並減少攝入量。但遵循這種飲食習慣會對你的健康造成損害。」她解釋，每天攝取 800 卡路里或更少的熱量可能是有風險的。

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極低熱量飲食法有何限制？

1. 營養不足



由於攝取的熱量低於基礎代謝率，人們可能無法攝取足夠的維生素、礦物質和其他必需營養素，從而增加營養缺乏的風險。

2. 代謝減慢



長期進行低熱量飲食可能導致代謝減慢。當身體長時間接受較低熱量攝取時，它會試圖調整以適應能量不足的情況，導致代謝率下降。 這可能導致減肥效果減弱，並增加恢復體重的風險。

3. 肌肉流失



低熱量飲食法可能導致肌肉流失。當身體長時間處於能量不足狀態時，它傾向於利用肌肉組織作為能量來源。 這可能導致肌肉質量的減少，而非脂肪的減少。

4. 難以堅持



低熱量飲食法通常需要嚴格限制食物攝入，可能導致飢餓感增加和長期的食物限制。這使得低熱量飲食法在長期內難以堅持，增加了恢復體重的風險。

5. 心理影響



長期進行低熱量飲食可能對心理健康產生負面影響，如焦慮、憂鬱和食物恐懼症。嚴格限制食物攝取可能導致對食物的過度關注和不健康的飲食觀念。

Nmami 提醒，這樣的飲食計劃無法滿足您身體的日常營養需求。因此，您可能會出現多種負面後果。為了健康和可持續的減肥，採取均衡和健康的飲食才是明智的選擇。這樣的飲食可以幫助提供身體正常運作所需的所有必需營養素，將健康的飲食計劃與一些運動相結合可以幫助您以健康的方式實現目標。

她指，「為了以更健康的方式減肥並保持體重，最好注重均衡膳食，為您提供身體所需的所有營養。僅僅整天喝蛋白質奶昔並不是答案」

減重8要訣（按圖👇👇👇）