專家實測獲獎科技SWISS REJU熱光溶脂 介紹HK01獎項纖體儀器

醫美健康科技越來越先進，做機減肥不但可以定點美化身型，令你無需運動都擁有纖腰、長腿、蜜桃臀，新一代儀器甚至已經進化到可以針對性改善內臟脂肪、中央肥胖。美化身型之外，更能帶來很多健康益處。中環是國際高端美容品牌集中地，其中美容纖體名店SWISS REJU的「熱光溶脂®」綜合式療程，就率先集齊國際先進科技帶來的優點，更是香港第一間一個價錢全包所有身體部位的療程，性價比極高。早前SWISS REJU更獲得HK01頒發重點年度大獎。今次專家團就會為大家詳細講解，「熱光溶脂®」各種流行纖體儀器使用小貼士，教你正確運用做機減肥科技，讓你可以獲得最好、最持久的減肥纖體效果。



SWISS REJU「熱光溶脂®」綜合式療程優點多

正規醫學美容機構，例如中環SWISS REJU「熱光溶脂®」，會提供免費諮詢服務，和你一同設定目標和計劃。熱光溶脂®會使用醫療級的身體分析機儀（InBody）去透視脂肪比例數據，再通過嚴格的科研知識框架，去建議最適合的科技。

SWISS REJU是眾多國際儀器的指定授權中心，使用正版國際品牌優質儀器。做機減肥，一定要先了解科學原理，千萬不要隨便貪平亂做。現時常見的減肥儀器種類分別為激光溶脂、隔空溶脂、微波溶脂、射頻溶脂、超聲波溶脂，還有傳統舊式的冷凍溶脂。每一種科技都有特定優點，及適合使用的人群。

SWISS REJU「熱光溶脂®」一個價錢已經包含多種美國FDA、歐盟Medical CE認證的儀器。更加引入多個突破性科技，包括香港最強「3 GHz微波溶脂 － 熱光超微波」、諾貝爾獎養生科技「石墨烯」、30個歐洲國家隊專用的Winback減肥儀等等。

熱光溶脂價錢極具性價比，因為療程已經包含全部身體脂肪位置，手臂、大肚腩、前後腰側、大腿、小腿的肥肉都已經「全包」。客人可以根據個人需要，選擇最佳儀器和位置組合。綜合式不單止儀器陣容豐富效果最好，熱光溶脂價錢已經「全包」，亦都保證經濟效益最高，無需擔心舊式美容一邊做一邊hard sell的問題。

專家測試推介 5星名單優質之選

專家指出，很多剛剛新接觸醫美纖體瘦身技術的消費者，過份依賴美容院的廣告宣傳。反而對於技術的科學層面認識不足，容易出現「買貴」、「買錯」的情況。坊間缺乏科研背景的小型美容院，纖體成功機率亦都不高。

引入多種國際高級纖體技術的SWISS REJU提醒市民，正規醫美公司，其實會選擇獲得美國FDA、歐盟Medical CE等權威性認證的國際大型品牌儀器。一線頂流國際醫美品牌，例如美國Lumenis Pollogen、法國Winback、意大利Eximia、法國Advance Beauty、南韓GTG Wellness、日本YA-MAN等，這些高品質儀器都屬於5星級推薦之選，可以安心使用。正規公司亦都會清楚講解不同技術的優點、投資金額、回本期、潛在副作用等，令到客人可以安心比較，選擇出適合自己的信心之選。

專家亦都提醒市民，現時低價市場美容黑店經營手法問題極多，建議市民不要隨便聽信所謂「低價減肥」、「單次收費」、「自稱小店」等等， 切勿在未搞清楚科技功效和副作用之前，花費一大筆錢去參與無科學根據的療程。

HK01之前亦有報道，海關破獲使用盜版山寨美容瘦身儀器，低價市場的山寨冒牌減肥儀器，有機會造成不良副作用，包括火花、灼傷、甚至觸電、昏迷！所以謹慎選擇正規、有知識的機構，對於保障消費者相當重要。

專家教你嚴選優質服務，避開美容黑店

SWISS REJU熱光溶脂®儀器專家，就比較過市面各種不同儀器，有以下3大貼士：

減肥療程貼士1：先了解想改善「皮下脂肪」VS「內臟脂肪」，選擇最適合的儀器

普通冷凍溶脂、隔空溶脂、微波溶脂機，由於儀器設計限制，只能夠有限度地改善皮下脂肪（subcutaneous fat）。如果你有中央肥胖、內臟脂肪（visceral fat）積聚問題，其實需要更為專門，具備RET（Resistive Electric Transfer）功能的高配版量子震盪消脂機器，例如Winback、Balance Ice 2等。因為處理皮下脂肪和內臟脂肪的健康科技儀器，其實不同。必須選擇正確種類，才能有最佳成效。

SWISS REJU是香港擁有最齊全消脂儀器的公司之一，皮下脂肪、內臟脂肪、甚至增肌減脂儀器都有。不單機器的陣容鼎盛，專家更加熟悉不同儀器的特性。可以因應你個人情況，為你選出最快成功的組合。熱光溶脂®專利療程獨家配備的營養產品「XS Perfect Size減腩微晶纖 」，亦可以加強消內脂、強化代謝的效果。

減肥療程貼士2： 善用美國FDA／歐盟CE認證科學優勢，切勿迷信手機P圖虛假效果

很多缺乏科研知識的美容黑店，為了吸引客人會使用「虛假P圖」，營造誇張的前後瘦身對比效果。虛假減肥成效對比圖，不單違反商品說明條例，亦都無助消費者真正成功健康瘦身。最近經濟下行，有很多小型美容黑店為了爭取生意，都會胡亂手機P圖「自製」減肥療程成效欺騙市民，消費者要小心假圖陷阱。

正規科研公司例如中環SWISS REJU，只會使用獲得美國FDA、歐盟CE等國際級認證的儀器。熱光溶脂®只會提供外國高級機器生產商的真正統計數據、官方臨床真實效果圖片，確保客人期望和效果都合理，讓你快速獲得理想身型，成功達成目標！

減肥療程貼士3： 選擇正規機構，避免「超低價試做，超高價埋單」

好多標榜低價試做的美容黑店，都有極多「隱藏消費」，試做後如果不肯購買貴價療程，就會被徵收各種巧立明目的費用，例如諮詢費、清潔費、甚至冷氣費、毛巾費等等。這類小型美容黑店推銷的假低價溶脂，常見於環境複雜的殘舊商業大廈。有部分公司實力不足，被揭發係「短期租借」減肥儀器，而並非全資擁有，代表機器隨時有機會被收回，消費者血本無歸。如果不幸遇上沒有質素的美容黑店、偽單次收費、偽小店，除了會被hard sell強迫購買超貴價療程，付款之後預約亦相當困難。

正規公司例如中環SWISS REJU，不會提供誤導性的假「免費試做」。但會清楚列出價錢、效果、需要的次數，令到客人可以成功計劃過程，並且按照自己的需要少量購買，嚴格保障客人權益。客人亦可以獨家專享，中環店The Winston Executive Lounge瑞士豪門大宅禮遇、歐洲酒店式輕盈下午茶點、窩心滋潤健康飲品。

財政實力最強，效果有保證，SWISS REJU教你分辨優質店3大特徵

想保障美體投資有最佳回報？你需要開業多年、信譽優秀、財政穩健、實力強大的中環正規公司。聲譽極好的SWISS REJU，位處於中環黃金地段干諾道中，不單屬於眾多城中名人明星首選的醫美名店，更加獲得多個國際主流公信力傳媒獎項，包括香港01年度大獎！

很多小型美容院或者單次收費等等都爭相推出減肥纖體，收費卻相差一大截，使用的儀器參差不齊。 部分美容黑店為了節省成本，更加會使用黑心盜版、冒牌儀器、水貨機，能量過高不穩定，容易造成劇痛、受傷、永久性疤痕。很多欠缺財政實力的小店都開始出現財困，逐一斷供租借的美容儀器。去這些欠缺實力的小店，消費者損失會很慘重！必須留意「消委會」已經指出，對於已結業又無法聯絡的美容院，根據現行法律調解制度，「消委會」也無法再幫你跟進。所以投資健康做機減肥，必須要搵具備規模質素的正廠公司。想知熱光溶脂邊間好？不想被一眾冒牌黑店名字相近的山寨療程欺騙，你就要認清香港唯一正版SWISS REJU。

SWISS REJU專家提醒，優質穩妥美容服務，會有以下3大特徵。

優質美容纖體公司特徵1： 使用歐美大牌名廠儀器，獲得FDA／Medical CE認證

優質美容纖體公司特徵2： 多次獲頒發國際主流傳媒實測獎項，服務質素和成效，獲得廣泛認可

優質美容纖體公司特徵3： 財務穩健有實力，全資擁有自置儀器，位於CBD黃金核心地段

美容瘦身，你需要選擇「安全」、「穩陣」、「正規」。SWISS REJU屹立中環黃金圈多年，有強大財政實力，最近更投資多部最新歐美國際纖體儀。

今天，經濟環境難以預料。SWISS REJU為你提供多個國際媒體實測獎項的信心保證。財政實力雄厚，美容纖體效果更是屢獲殊榮。選擇中環優質店舖，使用國際認證儀器，係最安全、最穩陣、最有質素及保障的選擇。

可以到SWISS REJU官網了解更多：http://www.reju.hk

(資料由客戶提供)