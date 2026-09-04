IVE 張員瑛修長美腿秘訣　器械皮拉提斯對塑造體態的3大好處

韓國人氣女團 IVE 核心成員張員瑛，憑藉精緻娃娃般的五官與「九頭身」完美比例， 每次亮相都能震撼全網。要維持毫無贅肉的107cm修長美腿與極致線條，張員瑛私下可謂落足苦功！器械皮拉提斯正是她多年來最熱愛的體態雕塑秘密！她曾在綜藝節目中展示一字馬與懸空拉伸等高難度動作。究竟器械皮拉提斯有何魔力？它與普通皮拉提斯有何分別？以下為你全方位深度拆解！



IVE曾在綜藝節目中展示一字馬與懸空拉伸等高難度動作。

墊上 vs 器械皮拉提斯：到底有何分別？

皮拉提斯（Pilates）由約瑟夫·皮拉提斯（Joseph Pilates）創立，是一項強調核心控制、呼吸節奏與精準伸展的全身性肌肉訓練，對改善姿勢、運動復健均有顯著功效。目前市面上主要分為兩大體系：

墊上皮拉提斯 器械皮拉提斯 主要器材 瑜伽墊、小彈性球、阻力環（徒手為主） Reformer（核心床）、Cadillac（凱迪拉克床）、Chair（萬能椅）等大型專業設備 阻力來源 自身體重與重力 彈簧張力、滑輪組與阻力滑軌 訓練重點 考驗自我身體控制力與基礎核心支撐力 透過阻力與牽引，精準反覆鍛鍊深層小肌肉、拉長肌肉線條 動作變化 較為基礎、受限於平面空間 變化極其豐富，可進行高空、倒立與多角度懸空拉伸

墊上與器械皮拉提斯各有優勢，沒有優劣之分，但兩者的核心機制與門檻卻截然不同，新手或有經驗人士都可依照自己需求和喜好選擇。墊上皮拉提斯主張「以自身力量掌控身體」，雖然門檻低，只需一張瑜伽墊就能隨時隨地練習，但對個人核心力量與動作控制力的要求反而更高。因為過程中完全沒有任何外部支撐，初學者若核心力量不足，較容易出現代償或發力不當的情況。

至於器械皮拉提斯動作變化與挑戰性極高，導師能根據目標訓練部位（如雕塑腰線、拉長腿部線條）精準調整器械設定。雖然極度依賴專業設備，但器械的彈簧與滑軌能提供額外的支撐與引導，幫助新手更安全地掌握發力順序。不過，由於涉及大型器械的使用與角度調校，新手務必在專業導師指導下進行，以防姿勢偏差或拉傷。

器械皮拉提斯的 3 大好處

1. 精準訓練深層核心，雕塑零贅肉平坦小腹

與傳統重量訓練易把肌肉練得粗壯不同，器械皮拉提斯透過彈簧與滑輪帶來的多角度牽引力，能直接鎖定並鍛鍊到常人極難觸及的深層核心肌群。在穩定脊椎的同時，能有效拉緊腹部兩側線條，消除下腹贅肉，塑造出張員瑛同款的緊緻螞蟻腰。

2. 強效拉伸肌肉纖維，打造逆天長腿與矯正骨盆

張員瑛令人羨慕的直筒美腿，很大程度上歸功於器械帶來的離心收縮訓練。核心床的滑板與阻力彈簧能讓肌肉在受力的同時得到極致延伸，將緊繃的肌肉塊拉長為順滑俐落的線條。此外，訓練能精準矯正現代女性常見的「假胯寬」、骨盆前傾及 X/O 型腿，使雙腿視覺上再度延伸 3 公分！

器械皮拉提斯動作變化與挑戰性極高。（圖片：Shutterstock）

3. 個性化阻力調節，高挑戰性與安全性兼備

器械皮拉提斯最大的優勢在於「高彈性的個人化設計」：

• 新手安全入門： 器械的滑軌與彈簧可提供「支撐力」，幫助初學者在不傷腰椎與膝蓋的情況下，以正確的發力模式完成動作。

• 高階者挑戰極限： 可透過增加彈簧阻力或減少支撐點，大幅提高動作難度，讓有運動經驗者持續挑戰肌肉耐力與身體平衡感。

改善不良姿態！重新建立正確的「動態美學」

現代都市人長期低頭看手機、坐辦公室，普遍存在圓肩駝背、頭前傾與脊椎側彎等問題。器械皮拉提斯能提供精準的反饋，幫助練習者感知左右兩側肌肉的不對稱。透過導正發力順序與路徑，能拉開緊繃的胸肌、強化背部肌群，自然練出迷人的直角肩與脊椎線條！