檸檬水｜3大陷阱要注意空肚飲最傷胃　經期女性與邊類人要忌飲？

檸檬水健康又易製作，更稱有美白效果，是不少女士的家居必備之物。不過有營養師指，其實檸檬水的真正營養與大家認知的有所出入，飲錯更可能會傷身。



檸檬水雖有美白瘦身的作用，但台灣註冊營養師高敏敏在個人 facebook 專頁指，曾有一名女大學生為了美白瘦身，決定以檸檬水代替水來飲用，最後不但沒有瘦，體脂甚至不跌反升。高敏敏就解釋該女生認為純檸檬水太酸，於是習慣加入蜂蜜，結果導致攝取更多糖分。另外，她又列出以下3個檸檬水健康陷阱：

▼檸檬水健康陷阱（按圖👇👇👇）

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1. 檸檬原汁酸，加糖熱量急升

有些人受不了檸檬的酸味，會加入糖或蜂蜜一起享用，雖然100克檸檬原汁僅30卡路里， 熱量很低，但若加一匙糖，即暴增60卡路里，如果真的想喝，建議加白開水即可。

2. 易刺激胃酸分泌

空腹喝檸檬水易刺激胃粘膜及胃酸分泌，如果是腸胃敏感者，長期飲用更容易傷胃，要注意自己腸胃狀況。

3. 維他命C含量低

檸檬富含維他命C，但一顆檸檬榨出來的原汁，其實只有20毫克的維他命C，但一顆番石榴卻有385.7毫克維他命C，高敏敏建議單純想補充維他命C的話，可選擇番石榴和新鮮蔬果。

一顆檸檬榨出來的原汁，其實只有20毫克的維他命C，但一顆番石榴卻有385.7毫克維他命C。(資料圖片)

檸檬百搭實用功效

檸檬其實不單止可以做製成檸檬水，還可用作以下4大功用。

▼檸檬4大功用（按圖👇👇👇）

1. 提高飲水量



建議不愛喝水的人，在水中加入1-2片檸檬片，或滴幾滴檸檬汁提味，來增加喝水量及喝水的樂趣。



2. 煮菜加檸檬汁促進鐵質吸收



檸檬含有維他命C，能夠促進鐵質的吸收。



3. 清爽開胃檸檬醋



自製檸檬醋，飯前飯後偶爾喝一杯，除了幫助開胃、解膩。



4.檸檬皮放冰箱 清新除臭



用完的檸檬皮可以切成小塊放在雪櫃角落，保持清新除臭。



飲用注意事項

高敏敏又指，健康成人建議每日維他命C攝取量為100毫克，不宜攝取超過2,000毫克上限。由於維他命C是水溶性的營養素，會隨著尿液排出。另外，亦有研究發現，當攝取至超過1,000毫克時，身體吸收量便會降低一半，因此她提醒最好以少量分次攝取維他命C。

而飲用檸檬水也有其他小貼士要留意。

▼飲用檸檬水注意事項（按圖👇👇👇）

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1. 檸檬應該用溫水泡

水溫過高比較酸，水溫過低，香味不易散發。

2. 選擇新鮮檸檬

比起用檸檬乾更有營養，用1片加入水內即可。

3. 飲用時間表

飯前15至20分鐘可潤胃洗腸，第二段時間是下午1-2點，最後是晚餐前：下午5-6點，另外運動後飲用可補充維他命C。

4. 忌飲人士

經期中的女性：檸檬富含果酸，易引起腹痛

傷風感冒、胃部脹氣、胃酸過多、胃潰瘍人士：檸檬ph值比較低，酸性高易胃部不適

不能與阿士匹靈同服：同服易致反效果，例如腹瀉、嘔吐等反應