隱形眼鏡｜眼乾用眼藥水可解決?使用不當增角膜炎機率 嚴重可失明

近視、遠視和散光是本港普遍的視力問題。對於愛美的女士來說，彩色隱形眼鏡的發明更可說是世紀福音。除了可以改善外觀，擺脫笨重的框架眼鏡，更可讓眼睛更明亮有神；進行戶外活動時亦比較方便，加上現時經常配戴口罩，也不用擔心霧氣會遮蔽視線。但長時間佩戴隱形眼鏡會對眼睛造成一定的負擔，如：眼紅、眼乾等。使用、護理不當更會傷及角膜，嚴重感染或會引致失明，必須加倍留意！



使用隱形眼鏡雖然方便，但護理不當會傷及角膜，或會引致失明。（圖片：Commonhealth）

隱形眼鏡佩戴不當 眼角膜易受損

部分消費者購買隱形眼鏡時，通常直接按照已知的舊度數來選擇，而忽略鏡片弧度、直徑或含水量等條件。長期佩戴不合適度數、弧度的鏡片，會使眼晴變得容易疲勞。有色隱形眼鏡更須謹慎挑選，當染色範圍越大，透氧度則越低。根據衛生防護中心的資料，指若佩戴時間過長，可能造成眼睛缺氧、水腫的問題，患上角膜炎的風險亦會大增5至10 倍。經常戴著睡覺，會損害眼角膜表皮組織，亦會引致眼角膜血管增生。

戴隱形眼鏡的人士較易引起不適，更應好好護理雙眼。（Hubble/Unsplash）

有眼科專科醫生表示，佩戴隱形眼鏡時，鏡片覆蓋著⻆膜，形成氧氣傳到角膜的一道屏障，透氧率就是衡量這道屏障的指標，數值越大即代表越透氧，透氧率不足會令角膜出現缺氧的情況。當角膜長時間缺氧，結膜血管會開始向角膜邊緣增生，引致角膜水腫、發炎，令患者雙眼疼痛不適，且出現流眼水、怕光等問題。嚴重的水腫情況會導致角膜結疤等問題，使患者不能再戴隱形眼鏡，也可能永久影響視力。

含水量越高越好？眼乾反會導致缺氧

隱形眼鏡鏡片的含水量越高，透氧率就會越高，佩戴時感受到的異物感亦會較低，但高含水量亦代表水份會蒸發得越快，若佩戴者淚水不夠補充鏡片所需水分的情況下，鏡片就會因保水性不足導致異物感、眼乾、紅眼，或者透氧效果可能未達理想而令⻆膜缺氧及增生血管等問題。

過度乾燥的鏡片會摩擦到角膜表面破皮，危害眼睛健康，所以佩戴者驗配隱形眼鏡時需特別注意淚水分泌情況，以選配一副高透氧度但含水量不會過高而無異物感的隱形眼鏡。

延伸閱讀：隱形眼鏡只能戴十年？一文揭露各種禁忌、迷思真假

隱形眼鏡缺乏妥善清潔 可惹蟲入眼！

角膜受損，惡菌可能趁勢入侵，導致角膜潰瘍，嚴重感染甚至可致盲，切勿輕視。曾有十五歲初中女生因眼晴不適，泛紅而求醫，檢查後則確診是棘狀阿米巴變形蟲入眼引致的角膜炎。深究原因下，發現該女生未有跟隨指示清潔隱形眼鏡，有時貪圖方便快捷，竟直接用自來水沖洗鏡片，缺乏消毒。幸好她症狀只屬輕微，治療後並無損視力。

棘狀阿米巴變形蟲是肉眼不可見，它是一種依附在水中的微生物。無論是在水龍頭、泳池、甚至海洋也是隨處可見。一旦感染，「惡蟲」會不斷侵食角膜中的蛋白質，患者會出現眼部疼痛，或者視力模糊、眼紅等症狀。如不及早治理，視力可能會下降，情況嚴重者會失明，須接受角膜移植才可恢復視覺。

眼角膜受損或要施手術，甚至角膜移植。（視覺中國圖片）

隱形眼鏡的佩戴小貼士

按照以下有四個佩戴、清潔隱形眼鏡的提醒，可保護眼晴：

佩戴時間不宜過長



每天佩戴隱形眼鏡的時間，建議限制在8小時內，最多請勿超過10小時，切忌戴著睡覺。每星期盡量有兩至三天戴框架眼鏡，讓眼睛得到充分休息。

盡量選擇日拋型隱形眼鏡



日拋型隱形眼鏡可用完即棄，省略惱人的清洗步驟，能大幅減少因清潔不當而感染眼疾的機會。

非日拋型鏡片 須認真清潔



非日拋型隱形眼鏡客易沾上沉澱物或微生物，污染物殘留鏡片表面，清潔不足會增加眼晴乾澀、發炎及細菌感染的機會。

清潔護理步驟：



．徹底消毒雙手

．將專用護理藥水滴在鏡片表面，以指腹小心揉搓正反面各十秒

．鏡盒注滿新護理藥水，將鏡片放入，並浸泡最少六小時，單靠浸泡鏡片，並無助殺滅細菌。

．定期清洗、更換鏡盒。一般來說，三個月則須更換新鏡盒。

眼晴是靈魂之窗，佩戴隱形眼鏡原意只為變得更美。切勿因貪圖方便，隨便處理隱形眼鏡，而毁眼晴健康。