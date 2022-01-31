林志玲｜當媽肌膚仍水潤美白原因大公開 面膜、乳霜該如何挑選？

47歲的林志玲與EXILE AKIRA結婚近3年，於牛年大除夕公布「終於、終於等到小天使誕生到我們家」，正式由志玲姐姐升格當志玲媽媽！其實林志玲出道多年，外貌一直婉如少女，就連超近鏡的自拍也幾乎不見任何細紋之餘，肌膚緊緻白滑，說她只有30歲也不為過，一起來看看新任媽媽的肌膚美白之道。



林志玲貼出一隻嬰兒小手捉住2隻大人手指的照片，宣布已成為人母。（圖片：林志玲Facebook）

亞洲女性對白皙無瑕肌膚的追求，簡直是永無止境。市面上售賣各式各樣的美白產品，無論外敷抑或是內服都有，更加標榜天然、有機。到底當中哪種成分最安全有效？流傳下來的宮廷古方又是否安全可信呢？立即為大家解開秘底！

美白的原理

想養成白嫩透亮的水煮蛋肌，先要認識其皮膚暗沉的原理。人的膚色視乎自身的基因而定，黑色素數量亦會隨之不同。天生皮膚黝黑的女性，就算每天堅持使用美白產品，效果也不一定明顯。當然，後天因素也有小部分的影響。一般而言，肌膚長期暴露在陽光下，接觸到大量的紫外線就會曬黑。但通過持續的保養，是可以回復原本的膚色。

天生皮膚黝黑的女性，就算每天堅持使用美白產品，效果也不一定明顯。（VCG）

想知道自己是否屬於天生黝黑，最簡單的方法是，查看自己比較少機會接觸紫外線的身體部位，如：手臂及大腿內側，再進行膚色對比。為什麼不選擇腋下等更為隱蔽的位置呢？皆因長期使用不正確的脫毛手段，會容易造成色素沉澱，判斷或會出現誤差。

黑色素到底是什麼？

絕大部分女性一聽到這個名詞，都會感到困擾及抗拒。事實上，表皮基底層的黑色素細胞經過日曬後，就會製造大量的黑色素去阻隔紫外線對皮膚造成的傷害，以保護真皮層。這是一種天然的保護機制，而肌膚變黑，則是其副產品。若人體的代謝功能下降，黑色素無法排出而沉積，達到一定數量後會浮上皮膚表面，形成色斑。

人體的代謝功能下降，黑色素無法排出而沉積，達到一定數量後會浮上皮膚表面，形成色斑。(VCG)

三個小提醒 讓美白效果翻倍

1.做足防曬預施



想要肌膚變白，一味使用護膚品並不足夠，當然要從源頭解決。林志玲就曾表示，如果只能選擇一樣護膚品，她一定會選防曬，可見防曬是美白的重中之重。她出門一定要做好基本的防護措施：塗SPF 30 以上的防曬乳，再加塗一層隔離霜或者有防曬功效的碎粉，打造兩道防護層，並且隨時補擦，再加上墨鏡和帽子等阻隔紫外線傷害，防曬因為紫外線絕對是令肌膚衰老的一大元兇！

如果只能選擇一樣護膚品，林志玲一定會選防曬。（視覺中國）

2.注意護膚品用量



按照不同品牌的建議用量塗抹，絕不要為了省錢而減少次數，或是想快點見效而加倍使用。這可能導致皮膚無法吸收適量的營養。

3.切忌操之過急



正所謂：「欲速則不達」，美白並不是一朝一夕便能達到效果。因肌膚的更新週期為28天，普遍要以月計，才會見到明顯分別。

面膜、乳霜該如何挑選？

兩者的功能接近，但只是針對的範圍不同。面膜是覆蓋整個臉部，而乳霜可以在特定位置作局部塗抹，視乎個人需求。

在臉上使用前，先要測試皮膚會否產生過敏反應。將早晚產品塗抹在手背、前臂內側或者頸部，留在皮膚超過30分鐘。如連續五天或以上，也沒有出現包括泛紅、痕癢及脫皮，便否安心使用。

最後，切勿使用不明來歷的護膚品，拿自己的臉部作賭注。因缺乏監管，產品的安全性成疑。一旦含有重水銀、重金屬，長期塗抹，可能會影響肝、腎功能，甚至出現衰竭。如遇上任何皮膚問題，請立即求診，諮詢醫生的專業意見。