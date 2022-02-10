WFH｜在家工作抗拒不了零食誘惑？一個時間吃甜食可抑制飢餓感！

本港第五波疫情持續嚴峻，政府宣布政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。政府再次呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。在家工作（﻿WFH）又再次成為打工仔的日常，但隨著走動減少，加上家中眾多誘惑，隨時愈坐愈肥，不想在家工作變成在家增磅，可以參考以下公式準備三餐，輕鬆吃得健康又滿足。



政府宣布政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。（余俊亮攝）

先食蔬菜後肉類 最後才是主食

我們的一日三餐應該以均衡飲食為目標，可按「健康飲食金字塔」建議的比例來進食，但其實進食的先後次序都會影響到減肥成效。首先可進食低升醣指數的蔬菜類，因為低升醣指數的食物，可以將血糖水平維持一段較長時間，胰島素分泌亦會相應減少，就可以抑制脂肪的形成；而且咀嚼含豐富纖維的蔬菜亦比咀嚼肉類或主食的時間長，可以讓大腦有足夠時間產生飽足感，減少食量。

健康飲食金字塔。（食物及環境衛生署）

而肉類則可以選擇含優質蛋白質的肉類，例如魚、瘦肉、牛奶、蛋類、白切雞、蝦及豆製品等，因為攝取蛋白質食物同樣可以延緩飢餓感。最後可以進食米飯、麵或麵包等升醣指數較高的食物，不單可控制份量，也可以保持血糖平穩。

點擊選擇優質蛋白質的6大貼士



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即使WFH都要規律、定時定量食飯，每餐只吃七分飽，避免分泌過多胃酸及腹部壓力過大，把食物推回食道，引致胃酸倒流。

改善胃酸倒流8大關鍵



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甜點可選水果 蛋糕奶茶越早食越好

WFH少不了吃零食環節，很多人在工作時如果不吃點什麼，就總是不能集中精神。雖然水果的糖分含量高，但可以選擇含豐富膳食纖維和低升醣指數的水果作為零食，例如蘋果、香蕉、木瓜、葡萄、奇異果和火龍果等，不僅含有豐富膳食的纖維，幫助排便，也可以增加飽足感及控制血糖，解除變胖危機！

不少女生都愛吃的甜食，是難以放棄的心頭好。

至於不少女生都愛吃的甜食，是難以放棄的心頭好。不想變胖又想一解口腹之慾，可以選擇將甜食放到代謝力最高的日間，亦都應該以「淺嚐、點到即止」的原則進食，一件起兩件止就可以。攝取甜食要適量，避免糖分超標導致肥胖。