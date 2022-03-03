夏天即將到來，又到了需要積極減肥的季節。提到減肥食譜，水果減肥法、金菇減肥法、168斷食法等各式各樣你可能都試過了。而在網上流行多年的排毒蔬菜湯，亦稱作「王菲巫婆湯」，皆因茹素多年的王菲靠它排毒去脂，維持身材。網民測試過可以在7天內最多可以減17磅，就連杜如風都曾靠它來減掉6磅，到底是否真的如此有效？有沒有一些限制？



王菲與女兒李嫣拍照也彷如兩姐妹的合照。。(微博圖片)

現年52歲的王菲，從外表上完全看不出已經年過半百，跟女兒拍照也彷如兩姐妹的合照。王菲是一位虔誠的佛教徒，篤信佛學已有一段長時間，王菲多年來也堅持茹素，平日也以「巫婆湯」即蔬菜湯來代替午餐和晚餐，而蔬菜湯大多數也是以椰菜、洋蔥、番茄、芹菜和青椒為主，並只在湯中加有少許的鹽和胡椒調味，沒有額外加入其他調味料。

蔬菜湯大多數也是以椰菜、洋蔥、番茄、芹菜和青椒為主。（VCG）

從飲食下手 巫婆湯是瘦身秘訣

網上流傳需要快速減磅的7日內，三餐以這個巫婆湯當做主食，小紅書上有網友分享自己第一次喝時20天瘦了7公斤。

材料：



洋葱3個、青椒1個、大白菜半個、番茄3個、青椒1個、水2公升、鹽少許

做法：



1. 洋蔥去皮，用水沖洗乾淨，切成角形。

2. 青椒用水洗凈，去籽切成小塊。

3. 番茄用水洗凈，切成小塊。

4. 大白菜切成小塊狀。

5. 將以上蔬菜放入煲內，注滿清水，翻滾後以中火煮約20分鐘至所有蔬菜軟腍，加鹽調味。

長期飲用會造成營養不良

幸福堂的註冊營養師(澳洲)梁穎恩Bonnie指出巫婆湯只含蔬菜，因此卡路里、蛋白質、碳水化合物含量極低，以此取代午餐和晚餐會形成「熱量赤字」（Calorie Deficit），即身體所消耗的熱量比起攝取的熱量還多，有助身體減脂，但這不是一個最健康的減肥或維持身型的方法。世衛亦建議健康的減磅方法為1星期內減1-2磅，1星期內急速減磅其實很不健康。

巫婆湯取代午餐和晚餐會形成「熱量赤字」，有助身體減脂。（atsushi_416 IG）

因為大部分蔬菜屬高鉀質食物，可令身體排走多餘水分，所以磅數會下降得快。不過減去的只是身體多餘的水分，而不是減少脂肪，所以一旦恢復正常飲食就會回復體重，小紅書的網友也提及之後大吃大喝又復胖，如果長期只飲用巫婆湯，身體很易感到疲憊，原因是人體沒有攝取足夠的能量幫助提出熱能，若長期飲用很容易造成營養不良問題。

【按下圖】細看王菲多年來沒變的外貌

