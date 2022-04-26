28天美白速成班！阿Sa、湯怡非天生白肌　內外夾擊揮別黑肉底

俗語有云「未食五月粽，寒衣不入籠」，然而香港的夏天來得特別早，未踏入五月已經有三十多度的高溫，短衫短裙是時候登場，但露出來的肌膚不夠白皙透亮怎麼辦？亞洲人本來就屬於黃皮膚，先天膚色就不夠嫩白，因此亞洲女生要擁有嫩白的肌膚必需要下苦功，女明星也不例外，她們都經過一番努力保養才換來現時鏡頭前的白皙光滑肌膚。蔡卓妍(阿Sa)、湯怡都是在初出道時皮膚黝黑，全靠內外夾擊的美白方法，達至現在的顏值顛峰。炎夏快到了，女生們也一起參考她們養成白滑肌膚的秘訣，以28天養出白滑美肌！



炎夏快到了，露出來的肌膚不夠白皙透亮怎麼辦？（Herson Rodriguez@Unsplash）

皮膚的一個循環週期要約28天，所以任何的美白療程都至少需要28天才可以見效。而且預防總比事後的補救來得有效，所以全方位做好防曬是美白的不二法門；一些對皮膚有害的壞習慣，例如煙酒、熬夜、攝取過多糖份、每日飲水量不足、進食過多煎炸食物等都需要避免。

全方位做好防曬是美白的不二法門。（《花樣男子》截圖）

蔡卓妍(阿Sa)



2000年，蔡卓妍拍攝香港電台電視部製作的青春劇《青春@Y2K》，當時她皮膚較為黝黑，加上帶點嬰兒肥及微曲的髮型，阿Sa曾自嘲是「Pizza臉」。（劇照）

出道20多年的蔡卓妍(阿Sa)，在初出道的青春劇《青春@Y2K》皮膚較為黝黑，加上帶點嬰兒肥及微曲的髮型，阿Sa曾自嘲是「Pizza臉」；即使以Twins名義走紅時，阿Sa皮膚仍然偏黑加上一頭短髮，衣著亦以T-shirt和牛仔褲為主，與身邊較白皙的阿嬌站在一起反而更像一個「男仔頭」。後來隨著演藝工作繁忙及後天努力，嬰兒肥慢慢消退及換來嫩白好膚質，近年阿Sa還進軍美容界，推出自家品牌的美容產品。

阿Sa在出道初期膚色較為黝黑，皮膚狀態未如現在般淨白。（《這個夏天有異性》劇照）

阿Sa曾表示她認為最有效的美白方法就是堅持擦防曬，不但有效能阻擋紫外線，更可以防止有黑色素增生。即使不出街或者室內工作都一定會擦防曬，而且在室外的時候也會勤補防曬，不會因而放鬆。擦防曬的時間都很重要，防曬需要約20至30分鐘才會起功效，因此不能在剛擦完防曬就出門；而長時間逗留在戶外，則需要約2小時就補擦防曬。

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另外阿Sa也很喜歡吃牛奶燕麥粥，一個星期就會有3到4天以此為晚餐，具有美白功效的牛奶加上有豐富膳食纖維的燕麥，可幫助腸道排毒。當毒素排走皮膚就會變得健康透亮，散發出自然嫩白的效果。

阿Sa平日會多喝水，幫助身體進行代謝，排出毒素。（choisaaaa＠instagram）

湯怡



湯怡自爆小時候是肥妹仔，會靠游水、行山和做Gym減肥。（IG@yuenkaka）

已榮升人母的湯怡，從小到大熱愛運動，不時都會在社交平台分享做運動的照片。她曾分享過中學的時候特別喜歡游泳，更無間斷從早上游到晚上，所以中學時期的她皮膚特別健康，當時更被同學稱為「黑妹」。長大後的湯怡，為了擺脫「黑妹」的名號，整整花了十年時間，展開美白工程。

湯怡透露為了美白經常觀看美容節目，知道要美白必須時兼顧保濕。因為美白成分在乾肌是無法滲透到肌底，所以她會用化妝水先軟化及濕潤肌膚，再以「層疊式」加法保養，擦上美白精華，後再塗上保濕霜。

湯怡為了擺脫「黑妹」的名號，整整花了十年時間，展開美白工程。(yuenkaka@Instagram)

坊間不少民間偏方，例如敷青瓜、用白醋洗臉等美白方法。湯怡都曾試過將檸檬切片敷臉，結果引致臉部敏感。湯怡後來嘗試以「迂迴」的方法，從食物攝取維他命C，由內而外美白，例如日常餐飲喝熱檸檬水，避免身體水腫之餘，又可攝取維他命C。