暗瘡｜化妝師分享8年抗痘史　只需每日多飲水$1都不用拯救爛臉！

不論哪個年紀的女生，總會有生暗瘡的經驗。一粒小小的暗瘡已經令人煩燥，全臉的暗瘡大爆發更會影響自信心和情緒。英國一名化妝師最近就在網上分享她過去八年的抗痘經驗，她嘗試過果酸療程、看醫生食藥、搽暗瘡膏等方法，既花費大量金錢亦統統無效。最後她領悟出一套獨家治療方法，無需花費額外的金錢都可以拯救爛臉！



一粒小小的暗瘡已經令人煩燥，全臉的暗瘡大爆發更會影響自信心和情緒。(bfstar.co.kr)

生暗瘡的原因包括油脂分泌過盛、角質堆積過厚、細菌感染。一旦體內荷爾蒙失衡，就會令皮膚油脂分泌得更旺盛，加上臉部的老舊角質層積聚污垢，及有不良的生活習慣及作息，如經常熬夜、多吃辛辣刺激食物、睡眠質素欠佳等，都會導致暗瘡的出現。

維他命A 酸及煥膚都無效

來自英國倫敦的化妝師Ivana Kostova，早前在社交平台分享暗瘡大爆發的素顏無濾鏡的照片，她的成功抗痘之路引起網絡熱話，更獲得英國媒體的報導。

Ivana跟不少踏入青春期的少女一樣，從11歲就開始長暗瘡，但她的暗瘡問題遠比同學嚴重，即使同學們過了青春期不斷生暗瘡的階段，她的臉上仍然長滿暗瘡，而且有愈來愈嚴重的趨勢，令她感到自卑。

Ivana跟不少踏入青春期的少女一樣，從11歲就開始長暗瘡，但她的暗瘡問題遠比同學嚴重。（資料圖片）

Ivana為了處理暗瘡煩惱更曾花費1萬英鎊，進行各種療程，包括煥膚療程、看醫生食維他命A酸、購買各式暗瘡護膚品等，但以上的方法不但沒有明顯的成效，服用維他命A酸更令她全身肌膚變得非常乾燥，還經常像蛇一樣脫皮，甚至因而拒絕出門上學見人。

後來Ivana決定不再靠任何治療，而是從內在著手，透過改變生活習慣醫治暗瘡。自此她的暗瘡開始變少、皮膚狀況也越來越穩定，「原來不需要花大錢，就能改善肌膚狀態，如果在我身上有效，搞不好任何有暗瘡困擾的人都可以試試。」Ivana表示。

▼不用花大錢改善暗瘡方法▼



+ 4

▼暗瘡位置反映的健康問題▼

