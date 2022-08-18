減肥食譜｜簡易健康低卡食譜分享 上班族懶人減重必試！

【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】減肥是女人一生的任務，近年提倡健康減肥法，只要適當調節飲食習慣，無需節食都能減至完美體重；奈何香港人生活繁忙，未必能每餐都在家開爐煮飯。本文將為大家推介幾款簡單的健康低卡食譜，懶人一族必試！



本文將為大家推介幾款簡單的健康低卡食譜，懶人一族必試 （圖片：HK01)

【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】簡易午餐配搭

午餐對上班族至為重要，如果吃得太少下午會沒能量工作，故建議適當攝取碳水化合物，並搭配一些蛋白質及纖維。如果懶得下廚，可以選擇一些懶人代餐包，都可以變奏出方便又好食的飯盒。

午餐對上班族至為重要 （圖片：HK01)

【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】奶油鮮菇海鮮闊條麵

奶油鮮菇海鮮闊條麵 （圖片：HK01)

材料（一人份）：

1包 奶油鮮菇海鮮料理包

100克 闊條麵

適量 鹽及胡椒

適量 芝士粉



煮法

1. 將闊條麵煮至稍有嚼勁的程度

2. 把煮好的闊條麵瀝乾水備用

3. 將料理包和闊條麵倒入平底鍋中，並開小火攪拌均勻

4. 加入鹽及胡椒調味

5. 上碟時可灑上芝士粉，增加口感層次



【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】拿破崙蕃茄肉醬翠玉瓜麵

拿破崙蕃茄肉醬翠玉瓜麵（圖片：HK01)

材料（一人份）：

1包 拿破崙蕃茄肉醬料理包

1條 翠玉瓜

1匙 橄欖油

適量 鹽



煮法

1. 預熱料理包

2. 將翠玉瓜切成細條或闊條

3. 翠玉瓜刨成麵條後，加入1小匙鹽，攪拌均勻，放置約5分鐘

4. 平底鍋加少許油燒熱，將翠玉瓜麵條下鍋炒30秒

5. 倒入料理包拌勻，即可食用



【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】奶油鮮菇雞批

奶油鮮菇雞批 （圖片：HK01)

材料（一人份）：

1包 奶油鮮菇雞料理包

2張 急凍批皮

25克 青豆

適量 鹽



煮法

1. 批皮解凍後將一張批皮入模壓成型，另一張備用

2. 將料理包及青豆倒入模中，並將另一塊批皮鋪在上面

3. 焗爐預熱至200度

4. 放入焗爐中焗約20至25分鐘，直至表面金黃色



【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】法式燉牛肉

法式燉牛肉 （圖片：HK01)

材料（一人份）：

1包 法式紅酒牛料理包

半個 洋蔥

半條 胡蘿蔔

半個 薯仔

適量 大蒜（切碎）

適量 胡椒粉

適量 鹽

適量 橄欖油



煮法

1. 將薯仔和胡蘿蔔以滾水煮5-10分鐘至腍身

2. 熱鍋後炒香洋蔥及大蒜至金黃色

3. 加入已煮腍的薯仔和胡蘿蔔，再加入半碗水略煮

4. 將料理包加入鍋中拌勻

5. 加入調味料後以細火再煮5分鐘



【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】咖哩蛋包飯

咖哩蛋包飯 （圖片：HK01)

材料（一人份）：

1包 日式咖哩雞

1包 藜麥穀物炊飯

1隻 雞蛋

1杯 脫脂奶



煮法

1. 藜麥飯和咖哩雞放入熱水中座熱

2. 打發雞蛋，並加入脫脂奶

3. 燒熱鑊後轉小火，倒入蛋汁

4. 用筷子輕輕在蛋汁打圈，直至雞蛋呈半熟狀態即可收火

5. 先把飯倒出，然後鋪上半熟蛋餅，最後淋上咖哩雞汁即可



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【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】簡易晚餐配搭

由於晚上的活動量一般較下午少，故建議減重人士避免在晚上攝取過量碳水化合物；取而代之，可以選擇比較高纖的糙米、紫米飯，或選擇零卡的蒟蒻麵，搭配不同醬料及肉類蔬菜等，亦可製成一個輕盈又健康的晚餐。

▼晚餐配搭推薦（按圖👇👇👇）

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