減肥食譜｜簡易健康低卡食譜分享 上班族懶人減重必試！
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】減肥是女人一生的任務，近年提倡健康減肥法，只要適當調節飲食習慣，無需節食都能減至完美體重；奈何香港人生活繁忙，未必能每餐都在家開爐煮飯。本文將為大家推介幾款簡單的健康低卡食譜，懶人一族必試！
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】簡易午餐配搭
午餐對上班族至為重要，如果吃得太少下午會沒能量工作，故建議適當攝取碳水化合物，並搭配一些蛋白質及纖維。如果懶得下廚，可以選擇一些懶人代餐包，都可以變奏出方便又好食的飯盒。
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】奶油鮮菇海鮮闊條麵
材料（一人份）：
1包 奶油鮮菇海鮮料理包
100克 闊條麵
適量 鹽及胡椒
適量 芝士粉
煮法
1. 將闊條麵煮至稍有嚼勁的程度
2. 把煮好的闊條麵瀝乾水備用
3. 將料理包和闊條麵倒入平底鍋中，並開小火攪拌均勻
4. 加入鹽及胡椒調味
5. 上碟時可灑上芝士粉，增加口感層次
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】拿破崙蕃茄肉醬翠玉瓜麵
材料（一人份）：
1包 拿破崙蕃茄肉醬料理包
1條 翠玉瓜
1匙 橄欖油
適量 鹽
煮法
1. 預熱料理包
2. 將翠玉瓜切成細條或闊條
3. 翠玉瓜刨成麵條後，加入1小匙鹽，攪拌均勻，放置約5分鐘
4. 平底鍋加少許油燒熱，將翠玉瓜麵條下鍋炒30秒
5. 倒入料理包拌勻，即可食用
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】奶油鮮菇雞批
材料（一人份）：
1包 奶油鮮菇雞料理包
2張 急凍批皮
25克 青豆
適量 鹽
煮法
1. 批皮解凍後將一張批皮入模壓成型，另一張備用
2. 將料理包及青豆倒入模中，並將另一塊批皮鋪在上面
3. 焗爐預熱至200度
4. 放入焗爐中焗約20至25分鐘，直至表面金黃色
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】法式燉牛肉
材料（一人份）：
1包 法式紅酒牛料理包
半個 洋蔥
半條 胡蘿蔔
半個 薯仔
適量 大蒜（切碎）
適量 胡椒粉
適量 鹽
適量 橄欖油
煮法
1. 將薯仔和胡蘿蔔以滾水煮5-10分鐘至腍身
2. 熱鍋後炒香洋蔥及大蒜至金黃色
3. 加入已煮腍的薯仔和胡蘿蔔，再加入半碗水略煮
4. 將料理包加入鍋中拌勻
5. 加入調味料後以細火再煮5分鐘
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】咖哩蛋包飯
材料（一人份）：
1包 日式咖哩雞
1包 藜麥穀物炊飯
1隻 雞蛋
1杯 脫脂奶
煮法
1. 藜麥飯和咖哩雞放入熱水中座熱
2. 打發雞蛋，並加入脫脂奶
3. 燒熱鑊後轉小火，倒入蛋汁
4. 用筷子輕輕在蛋汁打圈，直至雞蛋呈半熟狀態即可收火
5. 先把飯倒出，然後鋪上半熟蛋餅，最後淋上咖哩雞汁即可
【減肥食譜｜懶人食譜｜低卡食譜】簡易晚餐配搭
由於晚上的活動量一般較下午少，故建議減重人士避免在晚上攝取過量碳水化合物；取而代之，可以選擇比較高纖的糙米、紫米飯，或選擇零卡的蒟蒻麵，搭配不同醬料及肉類蔬菜等，亦可製成一個輕盈又健康的晚餐。
▼晚餐配搭推薦（按圖👇👇👇）
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