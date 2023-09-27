「男神收割機」韓志旼出道20年公開凍齡保養秘訣！靠香蕉醋消水腫

Netflix韓劇《奇案摸摸查》一上架就大受歡迎，有趣劇情引起廣泛討論；女主角韓志旼就再次回歸搞笑本色。但更令人關注的是，她出道至今20年，皮膚依然白滑緊緻有彈性，凍齡美貌與少女時期無異。奔四的她像喝了防腐劑一樣，更被選為「韓國公認理想型Top5」。而且身型Fit爆，體重長年維持在45kg，原來全靠自製「香蕉醋」去水腫？盤點她的5招凍齡保養秘訣。

韓志旼「二十年如一日」的凍齡美貌令人關注。

曾與多名男神合作 堪稱「收割機」

韓志旼演出過多部劇集，最令人印象深刻的角色當然是《大長今》的醫女信非。她曾跟多名男神合作，包括玄彬、孔劉、蘇志燮、鄭雨盛等，與小鮮肉金宇彬、南柱赫和丁海寅搭檔也毫無違和感；不但是公認的實力派，更是名符其實的「男神收割機」。玄彬早前甚至稱讚過：她是韓國演藝圈最美女星！

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凍齡保養一：勤於保濕

想擁有水潤透亮的肌膚，最重要的當然是保濕。韓志旼會隨身攜帶保濕噴霧，一感到乾燥時就能即時補水。而且工作行程緊密的她，就算在飛機上，為了確保拍攝時妝容服貼，更會利用精華乳進行打底，再敷上面膜加強滋潤，讓肌膚時刻維持好狀態。

（圖片：roma.emo@Instagram）

凍齡保養二：補充適當營養

除了塗抹保養品之外，也可透過養成良好的飲食習慣強化養顏效果。韓志旼每天會喝夠2升水，為皮膚補充水分；也自製蔬果汁或吃至少2種不同的水果，尤其是奇異果、提子及車厘子等，補充維他命A、C、E，有助美白同時抗氧化。她亦會額外進食保健品，來攝取膠原蛋白。

（圖片：roma.emo@Instagram）

凍齡保養三：熱衷桑拿排毒

桑拿的高溫有助全身肌肉放鬆、消除疲勞；而且有助促進血液循環，將體內毒素帶走。每當韓志旼有重要拍攝，她前一晚便會到桑拿房出一身汗，快速消水腫之餘，亦能回復肌膚好氣色，據研究，焗桑拿10分鐘相當於長跑十公里，具有減肥功效。

（圖片：roma.emo@Instagram）

凍齡保養四：香蕉醋消水腫

韓志旼屬於水腫體質， 她曾在節目《Get It Beauty》上分享過會自製「香蕉醋」，在晚餐後加水稀釋飲用；香蕉含有「鉀」，能夠有助及替身體排毒去水腫，更可以改善便秘。

製作方法：

１. 準備一個可密封的容器，然後將香蕉去皮切塊

２. 以1:1:1比例，將紅糖、食醋、香蕉片攪拌均勻

３. 靜置於室溫1天後，再放入雪櫃冷藏2星期便可飲用



凍齡保養五：普拉提+瑜珈

韓志旼經常做普拉提和瑜珈，一星期至少上三堂課，不但可訓練核心肌群，更有助增加柔軟度及耐力，令身材線條更加緊實；難怪能夠長年維持體重在45kg，看起來纖瘦零贅肉。