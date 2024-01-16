與惡魔有約｜金裕貞「減肥菜單」公開維持纖瘦身材 3招養成牛奶肌

「國民妹妹」金裕貞近期憑Netflix新劇《與惡魔有約》而人氣急升，首次與「小鮮肉」宋江搭檔組成高顏值CP，受到不少網民喜愛；細膩的演技亦大獲好評。4歲時以童星身分出道的她，可謂「由細靚到大」，更是被大眾認可的零動刀「母胎美女」。 就算拍劇非常忙碌，鏡頭前仍能保持最佳狀態，不但擁有螞蟻腰、纖細長腿的好身材，還有零毛孔的白滑牛奶肌。一起來看看她身材管理和護膚保養的秘訣吧！

「國民妹妹」金裕貞近期憑Netflix新劇《與惡魔有約》而人氣急升。（圖片：Netflix）

👇🏻減肥菜單、健身習慣全公開👇🏻

金裕貞早期有少許嬰兒肥，曾因身材太圓潤被網民攻擊，最後靠吃南瓜沙律成功減去8kg。南瓜含有豐富營養，包括：維他命、不飽和脂肪酸及膳食纖維，有助抗氧化、促進腸道蠕動，熱量卻只有白飯的三分之一。不過要健康減肥，除了要挑選合適的食物種類，也要會控制份量。

金裕貞平時主要攝取少油、少鹽的原型食物，減少吸收澱粉質，如：白飯、麵條；改以冬粉代替。冬粉屬於低GI食物，加上高纖低卡；搭配豆芽菜，以及雞胸肉、魚等優良蛋白質，有飽足感之餘，對於減肥有較大幫助。

金裕貞靠吃南瓜沙律成功甩肉8kg，減去嬰兒肥。（圖片：Google、Instagram@you_r_love）

在運動方面，由於在劇集《便利店新星》中要應付打鬥場面，所以金裕貞一星期會上3至4節武術課，不停做抬腿、拳擊有氧動作等特訓，增加敏捷度、身體協調性之外，亦有助快速瘦身。另外，CrossFit混合健身和普拉提都是她的最愛，能全方位燃脂，讓身材變得更緊實，練出纖腿小蠻腰。

CrossFit混合健身和普拉提都是金裕貞的最愛（圖片：Google、Instagram@you_r_love）

👇🏻3招養成牛奶肌 👇🏻

護膚秘訣一：逆時針洗臉

由於工作需要，金裕貞經常要長時間上妝，所以她尤其注意面部清潔。她曾在綜藝節目《I'm Real》中分享從御用美容師身上學到的獨門技巧—逆時針洗臉法。首先將洗面乳搓出豐盈紮實的泡沫，然後以與毛孔紋理相反方向的形式，由外往內逆時針打圈來清潔，能有效帶走污垢及老廢角質。特別加強按摩從出油量最多的T字位，可減少毛孔堵塞和粉刺。

而水溫方面，太冷清潔力不足，太熱就會令皮膚表面水分流失，宜控制於常溫約38℃以下。

由外往內逆時針打圈來清潔，能有效帶走污垢及老廢角質。（圖片：Google）

護膚秘訣二：加強保濕

保濕是皮膚保養的關鍵步驟，金裕貞屬於乾性肌，她會在化妝包放入保濕噴霧，方便攜帶隨時使用，為肌膚即時補水。另外她平時也會多喝水、每天塗上精華液、敷面膜，特別喜歡睡眠面膜，能夠滋潤一整晚。她還會把化妝棉沾滿化妝水放進雪櫃裡冰凍，隔天早上拿出來濕敷，有助鎮靜消腫，上妝更貼服。

保濕是皮膚保養的關鍵步驟，金裕貞尤其注重。（圖片：Instagram@you_r_love）

護膚秘訣三：「美容儀」不可少

雖然金裕貞皮膚超好，但不時也會有暗瘡煩惱。她曾表示自己睡前洗完臉後，會使用藍光美容儀來保養；不但能消炎殺菌、鎮靜舒緩，同時平衡油脂分泌、預防痘痘生長，也可提升後續吸收護膚品的效果。