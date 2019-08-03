【8.5罷工】航空業界響應或釀航班延誤　旅遊保賠不賠看一大關鍵

《逃犯條例》引發歷時近兩個月的示威浪潮，有網民號召於下周一（5日）全港大罷工，並獲多個工會呼籲響應，當中不乏航空業界。但正值暑假旅遊旺季，倘若「撞正」罷工令航班延誤甚至取消，旅遊保險能否「包底」？ 記者翻查多間保險公司的旅遊保險條款，普遍會為罷工引起的行程延誤提供保障，但細節就有微妙差別。有專家就提醒，旅遊保是否能覆蓋相關損失，投保人不僅要留心保險公司在保單上所用的字眼，更要注意是次罷工是否已屬於已知的風險事項。

全港多個行業員工醞釀於下周一發動「三罷」，期望透過罷工、罷課、罷市，迫使政府回應民間五大訴求，公務員、銀行、零售、交通等多個界別均有員工表態響應。擁有95個成員工會的職工盟執委會日前亦通過決議，呼籲「打工仔」支持行動。

多個空勤工會表態支持罷工

至於航空業界方面，繼上周有近1.5萬人份與的機場集會，香港空勤人員總工會屬下7個空中服務員工會已表態支持罷工，涵蓋國泰、港龍、英航等航空公司工會，而香港航空亦有逾200名員工聯署發公開信，呼籲港人參與罷工，更有機場管理局透過內部電郵匿名呼籲同事響應。

有團體早前於機場接機大堂舉辦集會，大會指獲1.5萬人參與。（葉家豪攝）

「三罷」運動如箭在弦，機場運作有機會陷入癱瘓，但適逢暑假外遊旺季，不少港人可能早已安排到外地「抖抖氣」。近年大部分保險公司已將罷工、暴動及恐怖襲擊等人為此類事故納入保障範圍，但條款細則各有差異，投保人出發前務必要「睇真啲」！

罷工造成行程延誤多受保障

記者比較6間主流保險公司（包括AXA安盛、蘇黎世保險、中銀保險、AIG美亞、富衛及藍十字）的旅遊保險，均會為罷工或工業行動造成的的航班延誤提供賠償，普遍設有延誤5至6小時的「門檻」，以及賠償上限。不過，不同公司在保單所用的字眼有所差異，其中富衛及藍十字僅提及會就「工業行動」造成之延誤提供現金津貼，未有直接提到「罷工」一詞。由於狹義而言，「工業行動」一詞較多意指勞資糾紛造成的罷工，是次以政治目的為主的罷工是否同受覆蓋，就要交由保險公司定奪，投保人亦最好提前查詢。

航班延誤本身已夠麻煩，但若連帶錯過原定的轉機、轉火車，則更令人「搲爆頭」。但個別保險公司亦會為相關的更改行程、涉及的額外交通及住宿費提供賠償，而若航班延誤長達一定時間而被迫取消整個旅程，亦會為此作出賠償。

保險公司普遍會就行程延誤設置門檻，延誤達5至6小時後即會提供現金津貼。（資料圖片）

賠與不賠 要睇罷工是否「已知」

既然罷工造成的航班延誤普遍受保，是否意味旅客可以高枕無憂？網上保險比較平台imSure產品總監高永輝就提醒，關鍵其實在於「已知風險」四字，若然旅客在罷工新聞傳出後才投保，保險公司多數會拒絕賠償，故此旅客於敲定行程後盡快投保，其實事關重要。

誠然，在大部分旅遊保險保單的「不保事項」中，均有寫明不會就可以預見的事故提供賠償，包括罷工、恐襲、天災等，觀乎是次「三罷」醞釀接近一周，在出發前一兩天才「臨急抱佛腳」買旅遊保的市民，有機會不獲受保。高永輝又提醒，萬一真的遇上航班延誤，就要保留所有有效單據，例如由航空公司發出的航班延誤證明及登機證，以便日後索償。