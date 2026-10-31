飲水貼士｜長者飲8杯水恐過量　可變腦水腫　心臟／腎臟弱會水腫

每日8杯水，是上世紀科學家提出的定律。人體養分及氧氣輸送、排毒及代謝反應，都需要足夠的水分來運作，8杯水真好滿足身體的需要。不過，不少食物及水果都含有大量水分，每日堅持飲8杯水這個定律是否已經過時？《香港01》長者生活頻道「01金齡」就會帶大家分析每日應該要飲多少水才正常。



上世紀由科學家提出的定律，就是人每日要飲8杯水。(資料圖片)

飲水貼士｜飲水有助維持體溫 調節新陳代謝除廢物

1945年美國國家研究委員會建議成人每日總水分約2.5公升，並強調大部分可來自食物；後世簡化為「8杯水」（約1.9至2公升）。水是一種高效的營養素，在保持身體健康方面發揮極大作用，水可以幫助身體維持正常體溫、調節細胞新陳代謝、運送身體所需的營養並清除體內的廢物。飲水更可減少腎結石的形成，以及減低膀胱受感染的機會。

8杯水建議飲用時間

第1杯：早上起床

第2杯：早上09：00

第3杯：早上11：30

第4杯：中午13：00

第5杯：下午15：30

第6杯：下午17：30

第7杯：下午19：00

第8杯：下午21：00



飲水貼士｜每日飲8杯水是總攝入量

每日飲8杯水指的是總攝入量，美國營養師Janet Helm指出這包括了食物中的水分，如牛奶、果汁、咖啡和茶等其他飲品中的水分，因此人們經常誤解為每天要飲8杯清水。而美國佐治亞州立大學名譽營養學教授Christine Rosenbloom則認為，對部分人來說，毋須每天飲用8杯水。隨年齡增長，保持充足的水分會變得困難，因為長者的腎臟功能開始減弱，而且身高、體重、活動量、環境氣候，以及整體的健康狀況，也會影響長者對水分的要求。

飲水貼士｜不同食物的水份含量

根據美國亞特蘭大註冊營養師Carolyn O'Neil指出，人們每日大約有20%水分是來自食物。當中，水果和蔬菜的水分含量高，進食可以增加水的攝入量。

1）含90－99％水份的食物

西瓜、哈密瓜、士多啤梨、番茄、蘑菇、生菜、椰菜、菠菜及黃瓜。



2）含80－89％水份的食物

乳酪、葡萄、橙、蘋果、梨、菠蘿、紅蘿蔔及西蘭花



3）含70－79％水份的食物

香蕉、牛油果、芝士、薯仔及粟米



4）含60－69％水份的食物

雪糕、豆類、意粉、三文魚、雞肉



飲水貼士｜飲水過量會有什麼問題？

當人飲用過量的水，便會稀釋血液中的鈉濃度，這種症狀被稱為低鈉血症。低鈉血症會導致身體的所有細胞和器官通過滲透過程膨脹。若大腦膨脹得太快，嚴重腦水腫可引致腦疝，即腦組織受壓移位，危及生命。一般人很少因飲水過量致死，但過多的水會導致不少健康問題，例如極端飲水過量的主要風險為低鈉血症及腦水腫；至於膀胱輸尿管逆流，則多與泌尿系統結構或感染有關，不宜歸因於飲水過量。

飲水貼士｜長者需要每日8杯水嗎？

雖說每天應要飲8杯水，但長者如果無法達標亦毋須過分擔心，因為日常飲用的茶水、清湯，以至水分較高的蔬果，同樣能為身體補充水分。

一般而言，長者每日的總水分攝取量大約為1.5至2公升（約6至8杯），大家可按天氣、活動量及口渴程度自行調整。健康長者通常毋須擔心飲水會引致水腫，反而更應提防隱性脫水。不過要特別留意，如果長者本身的心臟或腎臟功能較弱，過量飲水便容易引發腳腫或水腫，這類人士建議先向醫生查詢最合適的每日飲水量。

參考資料：U.S.NEWS／NDTV

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。



本文作者：黃偉麟



《香港01》「教煮」頻道編輯，擁有多年新聞及數碼媒體經驗。日常負責策劃專題與核查新聞，專注發掘食材科學、膳食營養及銀髮族健康資訊。遇到難懂的現代營養學及烹飪知識，就會化繁為簡，寫成淺白易明的實用指南。寫作時講求科學實證與追溯來源，希望能幫大家把關食品安全，讓讀者吃得安心又健康。

