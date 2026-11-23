長者血壓｜人體的血壓值會受氣溫、晝夜及情緒所影響，一般冬季血壓較高，波動相對較大。冬季當溫度較低時，人體交感神經系統興奮，會分泌兒茶酚胺類物質以抵禦寒冷，這種物質同時會加快心率及收縮血管，並導致血壓升高。飲食上可以如何改善？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」就會為大家介紹5大降血壓食物。



血管也有熱脹冷縮的特性，天氣寒冷時血管收縮，便會引起血壓升高。（AI生成圖片）

長者血壓｜寒冷血管收縮引發高血壓 冬季特別危險

血管也有熱脹冷縮的特性，天冷時血管收縮，會引致血壓升高。天熱時血管擴張，導致血壓下降。人體的血壓值是受到氣溫、晝夜及情緒所影響，通常冬季血壓較高，夏季略低，血壓相對較平穩。冬季陽光不足，會使人體合成維他命D減少，導致鈣吸收減少，鈣可以調節心血管循環，改善血液中鈉鉀離子平衡，幫助體內血壓的穩定，鈣質不足也可能使血壓升高。

血壓這種隨氣溫降低而升高的特性，使高血壓患者在冬季面臨極大危險。血壓的突然升高會增加高血壓病患者發生如腦出血及增加心血管疾病的風險。一般來說，冬天時高血壓患者血壓升高幅度在5至10毫米汞柱，最高甚至達20毫米汞柱。另一方面，由於老年人血管彈性較差，冬天的問題更為嚴重。

冬天天氣寒冷，長者心血管疾病發作的風險顯著增加。（AI生成圖片）

長者血壓｜防血壓升高 長者冬季起床3件事

冬天天氣寒冷，長者心血管疾病發作的風險顯著增加，尤其清晨起床時的劇烈溫差最易誘發急性意外，所以請特別注意以下幾點：

1）遲1-2小時起床

血壓通常在清晨醒來前後（約清晨5至8點）急劇上升，形成所謂的「清晨高血壓峰值」（Morning Surge），加上冬天天氣冷血管更容易收縮。早上起床時，血壓高加上溫差過大，很容易就會造成意外。建議長者醒來時不要急於起身，可將起床活動時間稍作推遲，避開清晨低溫。或比平常晚1至2小時起床。

2）睡醒床上待5-10分鐘

起床後不要馬上離開被窩，因為清晨剛醒時，人體血管的應變能力較差，所以先在床上待5至10分鐘，讓身體先適應周邊的溫度後再起床，能降低意外的發生。

3）有陽光才出門運動

冬天天氣較冷，若長者有晨運的習慣，請盡量延後到7至8點，待太陽出來氣溫回暖後，再出門做運動，或者改午後運動，以免溫差大導致中風或心肌梗塞。

長者血壓｜5種食物有助降血壓

1）菠菜

菠菜富含鉀質及鎂質，可維持最佳血壓水平。菠菜是一種綠葉蔬菜，富含硝酸鹽植物化合物，可以降低血壓，還含有抗氧化劑、鉀、鈣和鎂，可以保護心臟的健康。

美國2022年的一項研究發現，每日飲食中鉀含量每增加1克，收縮壓就會降低 2.4(mmHg)。另外，一項針對27人的小型研究發現，連續7天食用16.9盎司的高硝酸鹽菠菜湯的人，其上壓及下壓均有所降低 。

建議食用：每日進食約1杯（約175克）煮熟的菠菜

*腎功能不全或患腎結石者需先諮詢醫生



菠菜富含一種名為硝酸鹽的植物化合物，可以降低血壓。（資料圖片）

2）紅蘿蔔

紅蘿蔔有助維護視力，而且富含酚類化合物，助放鬆血管和減少發炎，從而幫助降低血壓。生吃紅蘿蔔比煮熟的紅蘿蔔，更有助降血壓，因為高溫下會破壞紅蘿蔔的營養素，如一些植物性化合物，這些化合物亦有助控制血壓。

2023年美國一項研究發現，每天進食100克紅蘿蔔，患高血壓的風險可降低10%。

建議食用：每周進食400克紅蘿蔔。



3）雞蛋

雞蛋是優質蛋白質的最佳來源之一，其蛋白所分解出的蛋清胜肽（又稱蛋清肽）物質有助維持血壓健康。研究顯示蛋清胜肽具備抑制血管緊張素轉換酶（ACE）的活性，動物實驗中顯示其降壓潛力與微量抗高血壓藥物作用機理相似，適合高血壓患者食用。

2023年對美國2349名成年人進行的一項研究發現，每周進食5個或更多雞蛋的人，其上壓會降低2.5(mmHg)。從長遠來看，常吃雞蛋的人，其高血壓問題也有顯著改善。

建議食用：每日進食1隻雞蛋。



4）西蘭花

西蘭花富含類黃酮抗氧化劑，可透過增強血管功能，以及增加體內一氧化氮水平來降低血壓。西蘭花屬於高纖維蔬菜，能有效降低腸胃對葡萄糖的吸收，進而降低血糖，有效控制糖尿病的病情。

美國最新一項187453人參與的研究發現，每周食用400克或以上西蘭花的人，相比每月食用一次或更少西蘭花的人，其患上高血壓的機會會更低。

建議食用：每周進食400克西蘭花。



5）奇異果

奇異果含有調節血壓的營養素，包括纖維、鉀和鎂等。（資料圖片）

奇異果的維他命C含量高，還含有調節血壓的營養素，包括纖維、鉀和鎂等。奇異果還提供各種植物性多酚和抗氧化劑化合物，可以幫助降低心臟病的風險，例如控制血壓。

2022年來自紐西蘭的一項研究發現，連續7周，每天早餐吃2個奇異果的成年人，可使其上壓降低 2.7(mmHg)。

建議食用：每日進食一至兩個奇異果。



參考資料：Healthline／亞洲糖尿病基金會

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

