骨刺大多與關節退化及軟骨磨損有關，較常發生在老年人身上。從事粗重工作或體重過重人士，也是出現骨刺的高危一族。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家介紹5大紓緩骨刺疼痛食物



骨刺成因？

骨刺是指骨骼邊緣出現骨質增生（Bone Spur，醫學學名：Osteophyte），常發生於關節軟骨磨損的交接位置，通常是退化性關節炎（骨性關節炎，Osteoarthritis）在X光下的典型表現之一。因為關節老化及不正確的姿勢等因素導致中間的軟骨出現磨損或破壞，常發生在膝蓋、脊椎、骨盆、腳踝等關節，導致骨質或骨頭異常增生而形成骨刺。

骨刺是指骨骼邊緣出現骨質增生。（AI生成圖片）

骨刺會有什麼症狀？骨刺一定會痛嗎？

台灣骨科醫師徐得愷指出，大部分的骨刺是沒有症狀，甚至不感痛楚，除非壓迫到神經，或是碰到附近的骨頭，才可能出現手腳麻痺、疼痛、四肢無力甚至肌肉萎縮等。另外，很多人下背痛但完全沒有任何下肢的症狀，這就不一定是骨刺造成的。骨刺不會因為吃藥或打針而消失，消除骨刺的唯一方法就是開刀。

預防骨刺的運動

徐得愷建議，平時可針對關節穩定度做訓練，腰椎的部分可以做一些核心訓練、棒式或側棒式。其他脊椎保健訓練還有：仰臥抬腿、伸縮脊椎肌肉運動、改良式仰臥起坐、俯臥抬腿運動等。每天做3回，每回10至15次，每個動作撐5至10秒，對保健脊椎都有幫助。

紓緩骨刺痛楚5大食物

1）番石榴

番石榴富含維他命C、E、K與多酚抗氧化物，有助降低體內氧化應激並減緩退化性關節炎周邊軟組織的炎性反應。

建議食用：每星期2次，每次半個番石榴。



2）芝麻

每100克黑芝麻含約975至1000毫克鈣質，鈣質能強健骨骼，加強骨骼的支撐力，並減少關節的負擔。

建議食用：每星期2次，每次2茶匙芝麻。



3）三文魚

魚類含豐富奧米加3脂肪酸，奧米加3脂肪酸有助修復身體軟組織，同時有抗發炎效果。

建議食用：每星期2至3次，每次100克三文魚。



4）車厘子

車厘子含豐富花青素及類黃酮素，兩種都是具有抗發炎效果的植物性化學物質，可紓緩骨性關節炎。

建議食用：每星期3至4次，每次約10至15粒車厘子（或50克車厘子）。



5）洋蔥

根據美國關節炎基金會指出及相關醫學研究指出，蔥蒜類（Alliums）含有的二烯丙基二硫化物（diallyl disulfide）及槲皮素（quercetin），有助抑制基質金屬蛋白酶（MMPs）及發炎因子，保護關節軟骨免受進一步降解。

建議食用：每星期2至3次，每次50克洋蔥。



本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。



本文作者：黃偉麟



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