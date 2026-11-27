頤年卡申請懶人包｜深圳市推出的「深圳智慧養老頤年卡」福利措施，長者可以透過頤年卡享有深圳市內免費乘車優惠、免費進入文化場所、享有居家養老服務券等，連港人都有機會使用！《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家整合了申請頤年卡的方法、資格等懶人包，即看下文！



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香港長者都可以申請頤年卡！（《溏心風暴3》劇照）

頤年卡申請｜頤年卡是甚麼？頤年卡16大福利一覽

「深圳智慧養老頤年卡」（頤年卡，下同）是深圳市民政局委託平安銀行發行的政府養老服務電子身分憑證卡。頤年卡可以用作身份識別、敬老優待等，全市通用。目前頤年卡所享有的福利包括：

【1】免費乘坐深圳市內公交、地鐵、軌道交通（限普通車廂）

【2】免費進入深圳市各文化場所（博物館、文化宮、美術館、圖書館等）

【3】免費或優惠使用深圳市的公共體育場館

【4】免費進入深圳市各公園和市政府投資建設的各項旅遊景區

【5】長者食堂優惠

【6】居家養老服務補助（須另行申請並經審核符合條件，頤年卡僅限發放，並非辦卡即自動享有）

【7】深圳全市各醫療機構看病，可享受優先窗口和通道服務

【8】免開卡工本費（免開卡手續費）

【9】免年費及帳戶管理費

【10】國內跨行ATM轉賬免手續費

【11】國內跨行ATM取款免手續費

【12】銀行網點頤老服務

【13】免費手機銀行轉賬

【14】免費打印交易清單

【15】免費提供存摺對帳簿

【16】個性化專屬金融服務



頤年卡申請條件是什麼？

香港市民只要是年滿60歲並且居於深圳，便可以申請「深圳智慧養老頤年卡」，申請時亦須要提供內地手提電話號碼以及有效身份證明文件才可辦理。有效身份證明文件包括：

1. 中華人民共和國港澳居民居住證（官方明確列明的辦卡證件）；或

2. 港澳居民來往內地通行證（回鄉證）——部分銀行接受以回鄉證辦理，如只有回鄉證，建議先致電擬前往的銀行網點確認是否接受，以免白跑一趟。



頤年卡申請｜頤年卡合作銀行名單

深圳市民政局委託的頤年卡合作銀行包括：平安銀行、深圳農村商業銀行、招商銀行、交通銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中信銀行等



值得一提，如果是經常使用羅湖口岸過關的老友記，也可前往工商銀行羅湖港人服務中心辦理頤年卡，該地點就在羅湖口岸，非常便利。不過要留意，如果透過該銀行辦理「頤年卡」，需要做1年定期存款，並達2萬港元或以上。

工商銀行羅湖港人服務中心地址：羅湖口岸出口正門



👉🏻按此了解「深圳智慧養老頤年卡」申請方法及詳情

頤年卡的申請方法是什麼？

頤年卡申請方法【1】「i深圳」手機應用程式辦理

根據深圳政府官方資訊，官方優先推薦以線上自助方式申請頤年卡，因為耗時短、免排隊。以下為深圳市統一的政務服務平台「i深圳」的辦理頤年卡步驟：

步驟1：下載「i深圳」手機應用程式

步驟2：在主頁面選擇「辦事」

步驟3：選擇「個人辦事」＞「養老」

步驟4：在「優待服務」一欄選擇「智慧養老頤年卡」

步驟5：輸入及上傳所需資料



提提各位長者，香港居民若使用郵寄收卡，郵寄地址僅限深圳本地住址。

頤年卡申請方法【2】網上申請（以平安銀行為例）

大家也可以直接透過頤年卡合作銀行的手機APP或微信公眾號申請，由於目前只有平安銀行有提供直接線上申請的頁面，故以下將以平安銀行的申請方法為例。如長者想透過其他銀行申請頤年卡，可參考相關官網。

銀行官方連結：深圳農村商業銀行、招商銀行、交通銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中信銀行

掃描二維碼申請（圖片來源：平安銀行網頁截圖）

步驟1：掃描二維碼或點擊此連結

步驟2：進入頤年卡申請頁面申請

步驟3：輸入及上傳所需資料

長者透過郵寄收到卡片後，需按照卡指引，進行預約後，持頤年卡、身份證和手機，前往各分行辦理激活。

頤年卡申請方法【3】分行預約辦理

長者或其家屬可以透過「深圳民政」微信公眾號、「平安銀行深圳分行」微信公眾號、「平安口袋銀行」APP等，線上填報開卡資料，選擇「分行辦理」。若要到分行辦理必須事先進行預約，並在預約時段內前往指定網點，帶同身分證及手機辦理。

頤年卡申請方法【4】社區集中辦理

各區民政局組織指導社區工作站會不定期設立社區集中受理辦卡活動日，平安銀行工作人員進駐社區提供頤年卡辦卡服務，現場掃描身份證、拍攝照片、確認聯繫電話等資訊，製卡完成後再送卡到社區，申請人可持身分證及手機在社區領卡啟用。

頤年卡申請方法【5】預約上門辦理

對於行動不便、臥病在床在院的老人，可聯絡所在社區，預約銀行上門辦卡，後續由銀行統一安排時間和工作人員進社區上門提供辦卡服務。

本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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