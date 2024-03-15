Jeffrey魏浚笙千字文揭4招地獄式減肥　曾一日只飲6杯齋啡+薄荷糖

通宵達旦完成拍攝、控制飲食管理身形，做演員的辛酸，常人未必能夠感受到。近日，魏浚笙（Jeffrey）就被網民翻出多年前的拍攝片段，網民直指男神形象崩壞。一度成熱話的男神，就在社交平台發佈一連串的舊照和千字文，更直指：「肥胖和水腫永遠都會是我一生要解決和對抗的命題」，自爆4招地獄式減肥法！



IG截圖@jeffreyngai

魏浚笙（Jeffrey）昨晚在其Instagram發帖分享了一連串被網民翻出的舊照，昔日的肥仔相和顏值崩壞照令他發佈了一篇千字文自爆地獄式減肥的心路歷程。他指自己從小到大都是較肥胖的身形，「我由細肥到大，係癡肥嗰種基因嘅人，婆婆媽咪都係超大size，基因遺傳到了我」。Jeffrey更形容身體容易水腫的程度是「我是一吃東西，味精會上鼻，個鼻會更大」。

而對於網民翻出多年前19歲的Jeffrey拍攝的片段，他亦指自己當時因為有濕疹和出風癩，令原本就肥胖的他變得更加腫脹，直指「完全再上升到另一個層」。但無奈演員的責任就是身體不適都要頂硬上完成工作。而最後影片的製作更是要調節成灰色色調，以掩蓋當時起濕疹和風癩變得紅腫的他。

4招地獄式減肥法

為了減肥和祛水腫，他憶述起自己以往的苦功，自爆4招地獄減肥法，第一招：每天做運動、第二招：「碌」臉祛水腫、第三招：一整天完全不吃東西、第四招：每天飲4-6杯齋啡。除此之外，他都試過用更加激進的方式減肥：「身邊工作人員都知道其實我只靠薄荷糖維持生命」。幾經辛苦終於換來今日的成就，更在ViuTV《I SWIM》節目上大展Fit爆身形！

人越大容易肥腫難分

不過即將26歲的他，就指年紀越大，新陳代謝越慢，「若工作前偷吃了東西也已經不是去做運動飲兩杯咖啡就能立馬消瘦」令他從每日做一次運動增加到每日早晚都做運動。不過難免面部還是會水腫，Jeffrey就指早2天出席的活動「（面部）還是腫了」他明白肥胖和水腫「永遠都會是我一生要解決和對抗的命題」，希望日後可以拍攝一齣增肥和減肥後的主題電影，讓他「肥多次再減多次，然後再操過腹肌」。

Jeffrey大獲網民留言激讚：「就是欣賞你對自己的努力與要求，唔係個個都做到」、「只見到你由細靚到大，羨慕死人啦！」；更令粉絲心痛留言：「你要好好愛惜身體，唔好薄荷糖當飯食啦」、「工作咁忙咁攰仲要做咁多運動，擔心你個身體多啲」