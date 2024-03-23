Signal信號｜金銀姬證實開拍第二季　李帝勳等原班人馬會否回歸？

人生神劇《Signal信號》第二季真的要來了！《Signal信號》編劇金銀姬13日公布第二季劇本將完成，很快就要進行到拍攝的環節，令喜歡這部劇的觀眾朋友興奮不已！《Signal信號》當時開播後收視率居高不下，並奪下當年度多項大獎，包含第52屆百想藝術大賞、第5屆APAN Star Awards、第9屆韓國電視劇節等都榜上有名，期待此次第二季再創奇蹟。



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《Signal信號》第二季即將開拍

過去曾多次有傳聞《Signal信號》即將開拍第二季，可惜最後都無疾而終。金銀姬13日在見面會中親口證實開拍消息，引起粉絲的熱烈反應。金銀姬所屬公司14日證實，她正在準備《Signal信號》第二季，並與BA娛樂公司合作拍攝。

《Signal信號》第二季原班人馬是否回歸

據韓媒報導，《Signal信號》第二季卡司陣容，最先確定出演的就是人氣小生李帝勳，過去李帝勳受當訪時曾表示：「我會繼續傳訊息給編劇的，問她什麼時候要做第二季。」積極的態度也讓他第一個確定出演。而另外兩位主角金憓秀和趙震雄過去曾透露，如果有被邀請就會出演，看來看到3位原班人馬再度合體的機率非常高！

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《Signal信號》演員近況1.李帝勳

李帝勳去年在SBS演技大賞憑藉作品《模範的士2》獲得大獎，這部劇也讓他再度爆紅。劇中他擁有冷漠和溫暖共存的魅力，能夠冷靜又幽默的解決各種問題，迷倒一大票的粉絲！下個月即將推出新作品《搜查班長1958》，為過去韓國電視台MBC在1971至1989年播出的國民電視劇《搜查班長》的前傳。

《Signal信號》演員近況2.金憓秀

金憓秀去年憑藉電影《閨密盜賞團》入圍青龍電影獎、春史電影獎的最佳女主角獎，今年更即將與《驅魔麵館》導演推出新作《觸發》，預計在今年上半年在Disney+上映，劇中她飾演充滿正義感，勇於追蹤案件、事故，並調查報導節目中擔任組長，喜劇中融入犯罪題材，勢必上映後能獲得極大的關注。

《Signal信號》演員近況3.趙震雄

趙震雄近兩年活躍在電影界，光是2023年推出3部電影作品。其中電影《闇黑對決》去年大韓民國文化演藝大獎中電影部門男子最優秀演技賞的肯定。今年將合作許光漢、劉宰明、李光洙拍攝電影《無路可逃》，眾多大咖卡司雲集令人期待。

《Signal信號》第一季劇情回顧

《Signal信號》第一季劇情講述現代刑警與過去刑警通過老式對講機，穿越時空進行對話，一同破了多年未結的案件。第一季的最後，揭曉過去大家以為過世的刑警仍活著，而無線電更在最後一幕響起，為第二季留下伏筆。時隔8年，終於能看到《Signal信號2》接下來的劇情發展，開拍日出爐想必又要引起軒然大波。

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