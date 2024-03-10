炸雞奇遇記｜劇情概要+演員介紹+2大賣點　呢日上架香港Netflix

Netflix要在3月上架最新韓劇《炸雞奇遇記》啦！除了由柳承龍、安宰弘、金裕貞主演、劇情搞笑又有特色外，與原著網漫高度還原也是討論度極高的原因之一，無論是原著迷還是喜歡搞笑類韓劇的觀眾朋友都必須準時收看呀！



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2024韓劇《炸雞奇遇記》劇情概要

劇情講述「非凡機械公司」的社長的女兒崔敏兒進入一部神秘機器後，居然變成一塊炸雞，而社長崔善萬，與暗戀女兒的實習生白中想方設法把變回人類，並在調查過程中揭開了隱藏已久的秘密。奇幻的劇情結合強大的卡司，絕對是今年3月的必看韓劇。

2024韓劇《炸雞奇遇記》卡司陣容

2024韓劇《炸雞奇遇記》卡司陣容由《Moving超異能族》柳承龍、《假面女郎》安宰弘、《與惡魔有約》金裕貞，柳承龍在影視圈闖蕩20年也交出了不少優秀作品，其中2013主演電影《7號房的禮物》優秀的演技也逼哭了許多觀眾。金裕貞在今年年初與宋江合作的《與惡魔有約》，兩人滿滿的CP感和默契十足的表現，也引起極大的話題，這次截然不同的風格相信金裕貞也能完美詮釋。

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2024韓劇《炸雞奇遇記》賣點1：人氣網漫改編

漫畫輕鬆的畫風與奇幻又搞笑的劇情，上架到平台上後吸引了許多網友觀看。而身為漫畫迷的朋友們也紛紛表示選角選得太好啦！每個角色外型與妝造都與漫畫中高度相似，連那個變成炸雞塊的機器都一模一樣，保證能夠讓妳一看彷彿回到熟悉的漫畫之中。

2024韓劇《炸雞奇遇記》賣點2：《炸雞特攻隊》導演李炳憲

《炸雞奇遇記》與《炸雞特攻隊》一樣導演是李炳憲，獲得許多導演獎的他年年都交出相當不錯的作品，其中2019年電影《炸雞特攻隊》不只入圍與獲得多項大獎，更突破票房紀錄！此次的《炸雞奇遇記》也延續搞笑的風格，讓人非常期待。

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2024韓劇《炸雞奇遇記》上映日期與播出平台

類型：喜劇、奇幻

原著網漫：PJD《炸雞塊》

導演：李炳憲

主演：柳承龍、安宰弘、金裕貞

集數：12集

播出平台：Netflix

開播時間：3月15日

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