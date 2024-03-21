港女深夜智能櫃拎件慘遭櫃門夾褲　幾乎罰企成晚！憑一招成功破解

相信不少香港人在網上購物後都會選擇用儲物櫃快遞取件，除了地點方便，在港九18區都有其分店或順豐智能櫃，取件過程也方便快捷，最近就有位港女分享自己在使用順豐智能櫃時出現的小插曲，最後用一招成功解決。



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近日有位港女在社交平台threads發帖文，表示自己在晚上取完順豐快遞，在關上智能櫃門時不小心「夾埋條褲入去」，雖然港女不斷用力扯出褲子但未果，「我即刻用力係咁扯，係咁扯，都係扯唔甩」，港女表示途中有不少途人經過，但因為面子關係不敢求救，後來港女致電朋友求救，「點知佢淨係係咁笑我，同埋係咁叫我除褲！到底點除？」。

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港女其後再致電順豐客服，但因為當時已經太晚，順豐工作人員已下班，港女便大膽一試重用取件碼，重新開啟順豐智能櫃，「之後我再決定撳吓部機，終於比我發現原來可以重開多次個櫃」，港女大力感謝順豐，「真係哭咗，但係我真係要多謝順豐，多謝你可以重啟個櫃一次！」。

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該帖文一出後，引來不少網友在留言爆笑討論，「如果你離個mon太遠咪嘟唔到」、「幾乎就要罰企一晚」、「好正， 一定走過嚟大聲笑三聲先再幫你」、「呢個故事好有意義，值得睇，呢個app入面少見有質素」、「唔講都唔知可以咁樣」、「多謝你比嘅快樂」，亦有網友分享自己曾經在取順豐智能櫃的小插曲，「我試過太大盒，順豐哥哥啱啱好咁塞入去，但我攞唔到岀嚟」、「你好彩！我附近個順豐智能櫃只能開一次」。