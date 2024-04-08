《幕府將軍》4大日本古蹟揭秘　大阪、京都熱門景點背後有段故

Disney+影集《幕府將軍》改編取材真實歷史的同名小說，讓觀眾隨著真田廣之、平岳大、澤井杏奈、柯斯莫賈維斯（Cosmo Jarvis）等卡司一同回到戰國時代晚期，大名們擁兵自重、各懷鬼胎，穿梭在詭譎多變的局勢中，不僅大戰即將引爆，角色之間的感情發展也相當讓人在意。



而劇中的服裝、佈景、美學還原也是一大看點，待到的場景更是日本真實存在的古蹟，以下就來介紹遊歷《幕府將軍》中的4大名勝！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、大阪城天守閣

有「太閣之城」稱之的大阪城，是日本三大名城之一，也是歷史上豐臣時代的權力中心，《幕府將軍》中，因為太閣逝世，大阪城由以「石田三成」為原型的「石堂和成」所掌管，也是「五大老」權力鬥爭的核心舞台，從劇情的一開始真田廣之飾演的「吉井虎永」就被請到大阪城並受困於此，如何在敵方勢力重重把守之下逃出成了前期一大看點。而現今大阪城在兩道護城河內矗立起五重八階、並在大阪城中央聳立著的天守閣，不僅能將整座大阪城盡收眼底外，也保存了許多戰國時代武將的頭盔及陣羽織等歷史文物，讓遊客能在此一覽那些耳熟能詳的歷史經典。

二、大阪城護城河與西之丸庭園

而圍繞大阪城城牆四周的護城河，周圍除了有風景秀麗的庭園和亭台樓閣外，其靜謐的水面更映照著周邊城牆，讓人遙想當年。《幕府將軍》在「吉井虎永」一路帶領家臣移駕港口試圖乘船逃離大阪城，在「石堂和成」追兵緊追其後之時，虎永領主的忠臣「戶田廣勝」隻身留下面對敵方，在寡不敵眾的極限場面下仍將領主的安全放在第一位，令虎永領主對他表達敬意。而在護城河一旁的西之丸庭園，是賞櫻聖地之一，由翠綠高聳的樹木包圍著，除了可以眺望天守閣及護城河石牆的美景外，每年春天會有數百棵櫻花樹綻放。

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三、京都本能寺與南蠻寺跡

由澤井杏奈飾演的基督教女子「鞠子夫人」在擔任虎永領主與柯斯莫賈維斯飾演英國水手「約翰布萊克索恩」之間的翻譯，她的角色原型細川伽羅奢，是在本能寺之變中背叛織田信長的明智光秀之女，雖免於一死，卻背負著「叛徒之女」的罵名。而本能寺之變的發生之地，現今也有著紀念石碑，附近也有再選址重建寺院，遊客們可以一窺並感受當時歷史的氛圍，還能蒐集特有的信長御朱印。而座落在本能寺跡附近一塊標誌為「南蠻寺跡」的石碑，則為當時所建立的天主教堂，當時西方傳教士在日本非常活躍，甚至有許多大名改信天主教，影響力非常大，也促進東西文化融合。

四、京都源光庵

在《幕府將軍》中，我們可以看見獨特的日式庭園佈景，在旗本「約翰布萊克索恩」的家中我們可以看見，除了能從廳室透過大窗戶一覽庭院風景外，庭院中的造景更是需要特別雇用園丁打理，而這些充滿歷史與禪意的景色，都能在京都的源光庵一覽無遺。這裡的石板、植物與石燈籠等巧妙設計，隨著日照變化展現不同風貌，還有見證日本戰國時代悲劇與武士榮譽的「血天井」，可以在這感受日本禪文化與歷史底蘊，並透過美麗和諧的色彩與光線，找到心靈的寧靜與圓滿。

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