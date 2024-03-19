周處除三害｜網絡瘋傳阮經天明道「九宮格驗證圖」網民傻傻分不清

你分得出來阮經天和明道嗎？近日Netflix官方臉書上傳一則貼文，邀請網友從九宮格驗證圖中分辨出誰是阮經天、誰是明道，讓不少人越看越霧煞煞，直呼「放在一起超像」，就連明道本人也親自分享被誤認為阮經天的經驗，喊話阮經天「我們一起想個辦法好不好」。



阮經天還是明道？九宮格驗證圖難倒大票網友：怎麼選

15日Netflix官方臉書為宣傳電影《周處除三害》自製驗證九宮格圖片，曬出同時含有演員阮經天、明道照片，邀請大家選取所有阮經天的圖片，小編也逗趣表示「選得出來應該算一種阮實力」。

【圖輯】你能看出哪張圖是阮經天哪張圖是明道嗎？（點圖即玩「九宮格驗證圖」👇👇👇）

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網友見到照片後也驚呼，「以上皆是～」、「全部都明道啊，怎麼選...」、「下面那排有像到」、「之前覺得有像嗎？X！放在一起超像」、「怎麼辦，才一開始作答左一就讓我產生疑惑...」、「阮經天拚命演戲卻紅了明道」、「敲碗他們合作一齣，新新絕代雙驕」、「合體，明經天道」、「用明道的臉解鎖阮經天的手機會成功嗎？」

不過也有人分析阮經天與明道五官差異，「這一點都不難」、「這是考驗眼力還是智商」、「有三張是《命中注定》的照」、「明道五官深邃許多」、「兩個粗眉毛但一黑一白」、「明道的眼睛與眉毛一樣粗，阮經天的眉毛比眼睛粗」，還有網友表示「這有什麼難！宋芸樺、夏于喬才難」、「還可以放展榮展瑞的照片」、「這跟向佐與蕭敬騰是同樣的道理～」、「我覺得王淨跟以前的郭采潔也很像」。

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明道本人也深受其擾！遠端喊話阮經天：我們一起想個辦法

明道本人也親自在個人抖音回應，自己的留言區被網友留言「我演的《周處除三害》很好看」，讓他不曉得該如何解釋其實是阮經天演的，不僅遠端喊話阮經天，「我們一起想個辦法好不好」，最後也分享，「我聽過去看的人都說你演得超棒，我現在人在國外工作，等我回到國內過兩天我就去電影院看你的《周處除三害》好不好？」

中國網友也表示「我一直以為明道是阮經天演的」、「明道長得更商務一些，阮經天長得更運動一些」、「阮經天一個人拚命，火的是阮經天和明道兩個人」、「他們還造謠，說剛出道的時候叫明道，後來算命改的阮經天」、「很奇怪，阮經天和明道長得並不像，但就是感覺兩個人很像」。

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阮經天近一年熱門關鍵字曝光！周處除三害、明道成網友熱議話題

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看阮經天近一年熱門關鍵字，包含李烈、周處除三害、周處、三害、陳桂林、李李仁、袁富華、王淨、金馬、金馬獎、影帝、許光漢、林柏宏、王柏傑、吳慷仁、艋舺、張鈞甯、查無此心、王大陸、演技、明道等。

明道在抖音透露被觀眾誤會飾演《周處除三害》的陳桂林，遠端喊話阮經天一起想辦法。（抖音@明道）

電影《周處除三害》由導演黃精甫執導、李烈監製，阮經天飾演陳桂林，與飾演刑警李灰的李李仁、飾演香港仔的袁富華展開激烈對手戲，和小美髮廊老闆娘程小美（王淨飾演）感情戲也受到關注，不僅獲得第60屆金馬獎影帝提名，與演員許光漢、林柏宏、王柏傑及吳慷仁角逐寶座，阮經天從《艋舺》的何天佑、張鈞甯對手的《查無此心》到與王大陸、張家輝領銜主演的《怒潮》，演技都備受觀眾好評，近期因為《周處除三害》在中國大陸上映，阮經天與明道長相神似也再度掀起話題。

「阮經天」近一年熱門關鍵字（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年03月18日至2024年03月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『阮經天』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】