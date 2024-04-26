淚之女王大結局｜關於金智媛的5件事　獲封氣質美女由細靚到大

Netflix 熱播韓劇《淚之女王》由金秀賢與金智媛主演，雙金的搭檔讓電視劇在開播前就獲得極大的討論，而《淚之女王》也漸漸進入尾聲，女主角洪海仁是位外冷內熱的財閥第三代，與白賢祐（金秀賢 飾）結婚後又離婚，後因罹患雲狀細胞癌產生了斷片、失憶等症狀，充滿戲劇化的劇情也惹哭許多影迷，金智媛與金秀賢的演技也再次備受大眾認可！



繼上回介紹金秀賢不可不知的人生故事後，在《淚之女王》迎接大結局之前，一起來看看私下與角色極大反差的「金智媛」的五個小故事吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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金智媛從小就是氣質美女

金智媛在 2010 年時因與 BIGBANG 合作拍攝 LG Lollipop 系列手機廣告正式出道，直到 2013 年出演電視劇《繼承者們》劉瑞秋一角開始受到大眾關注，除了演技受到矚目之外，金智媛充滿仙氣的美貌，以及精靈般的氣質也受到大家喜愛。

過去金智媛學生時代的舊照也被翻出，可以看見她真的是從小美到大，清秀立體的五官以及精緻有神的大眼，和現在的金智媛幾乎是一模一樣，相信年幼的金智媛肯定是班上的班花。

金智媛原本準備以歌手身份出道

一開始金智媛並非以演員為目標出道，當時她在街頭被星探挖掘後進入公司當了 3 年的練習生，更把藝名取為「 Jessica K 」，她的初舞台是在 2008 年時擔任 Younha 的合音與鍵盤手，後來金智媛發現自己其實更喜歡演戲，因此改變方向朝演員邁進，希望未來有機會可以看到金智媛替自己主演的電視劇演唱OST～

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金智媛興趣是盯著天花板發呆

別看金智媛在韓劇《三流之路》中活潑外向的模樣，私下的她可是不折不扣「妥妥的 I 人」，先前上節目宣傳《淚之女王》時她也表示現在 MBTI 為 INFP ，節目中也可以看到她緊張到無處安放的手，在主持人與金秀賢、朴成焄來回丟球聊天時，金智媛在一旁顯得特別安靜。除此之外，金智媛也透露自己休假時喜歡躺在沙發上看著天花板發呆，這是她日常消除壓力的方式之一。

金智媛曾與SHINee珉豪相親

2011 年金智媛剛出道不久出演電影《浪漫天堂》時，導演張鎮一直想幫金智媛介紹「不錯的對象」，雖然多次拒絕導演的好意，但最終張鎮還是介紹韓國男團 SHINee 的成員「珉豪」給她認識，但兩人當下只有簡短打招呼，金智媛便匆匆離開現場，首次相親認識也無疾而終。

直到兩人在隔年因電視劇《致美麗的你》再次見面，當時珉豪也笑稱再次相見有點尷尬，但後來彼此有把誤會解開，一起開心的完成電視劇的拍攝。

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金智媛受封為韓劇百搭女神

金智媛出道後出演了許多膾炙人口的韓劇，包含：《繼承者們》、《太陽的後裔》、《三流之路》、《我的出走日記》、《愛在大都會》等，一直到今年打破收視紀錄的《淚之女王》，每一部合作的男主角都是男神等級的，金智媛與任何一位男神搭檔都有滿滿的 CP 感，也因此被許多網友稱為「韓劇百搭女神」，不曉得各位讀者心中最經典的螢幕 CP 是哪一對？

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