性感實況主Yolo身材不科學「尺度太大被停權」粉絲數卻急升突爆紅

曾因蹦出南半球，尺度太過火辣而遭到Twitch平台停權的正妹實況主余家儀，這一次登上批踢踢表特版了！鄉民給出一針見血的評論：「她的直播建議關聲音看！」引發熱烈討論，各位老司機怎麼看呢？讓我們繼續看下去！



#輔大正妹直播一戰成名

輔大正妹余家儀（Yolo）前陣子轉戰Twitch平台當起實況主，引發強烈關注，當時她穿著性感小背心熱舞，一舉手就蹦出南半球，因尺度太過火辣遭到停權，卻反而再度激起話題，這段期間粉絲數就已經躍升至 25.7 萬，人氣真的是越來越紅了呀！

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#甜美臉蛋下的火辣身材

洋溢著青春氣息的輔大正妹余家儀，擁有甜美臉蛋和性感到不科學的超辣身材，可愛的外表之下是讓人難以忽略的傲人上圍，換穿緊身洋裝或是低胸上衣都會意外炸出焦點，吸睛程度百分百，Yolo也就此成為近期廣大男性粉絲們關注的熱門直播主。

#近期登上批踢踢表特版

余家儀近日以一身純白長袖上衣搭配毛茸茸的米色耳機展現清純樣貌，想不到卻因此登上批踢踢表特版，網友發文 [ 正妹 ] 白色顯大余家儀再度引發熱烈討論，不過鄉民們卻給出超狠評論：「趁剛出來福利給最多惜福，後面賺了就包緊」、「感覺很多人在捧」、「紅了準備包緊緊了，走貝 X 莓老路」、「想紅想瘋了吧！」、「她問題都不是這些吧，就是實況內容貧乏無聊，大概也撐不久」、「她的直播建議關聲音看！」，各位老司機們又怎麼看呢？

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