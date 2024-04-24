借錢食飯黨入侵馬鞍山　多名網民目撃搵食　一類人最易成為目標

借錢黨又出沒！最近有網民在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發布了一個帖文，內容有關馬鞍山利安邨有食飯黨出沒的提醒，結果該區多位網民都有遇見過該名女子！住在馬鞍山的朋友要小心！



請食飯黨出沒馬鞍山。（facebook圖片）

多個受害者出現。（facebook圖片）

借錢黨經常會以不同的名目跟路人借錢，當中包括「借錢搭車」、「借錢食飯」，無論是搭車、食飯，最重要的還是有借無還的「借錢」。最近借錢黨入侵馬鞍山，有機智網民留意到一位女子四出問人借錢食飯，於是放到facebook群組，提醒大家要小心，「啱啱利安邨有個操非廣東話女子四圍叫人俾錢請食飯。」

借錢黨專門向這類人落手

據網民指，這名女子專門向年長的叔叔兜搭下手，網民在facebook張貼的照片，貼文更表示「短短幾分鐘已經有兩個叔叔上釣，其中一個仲同呢個女人一齊入咗𨋢，可以的話，提吓屋企長輩小心啲」有另一位網民留言回應，「尋晚喺恒安街市門口見到佢，佢問咗個成頭白髮嘅阿叔，問阿叔可唔可以畀啲錢畀佢買嘢食」

據網民指，該名女子走訪馬鞍山多個地方、包括大型屋苑。（facebook圖片）

多名網民目撃區內搵食

帖文發布後，有不少網民表示有遇見過該名女子，「呢個之前有人影到過，應該係同一個人嚟，喺馬鞍山各地方都有出沒」、「隻手錶都可以食到好多餐飯囉！」、有網民發現該名女子已經在區內多個地方「借錢食飯」網民留言指：「佢轉戰咗去利安，早幾日喺觀塘」、「剛又見佢喺新港城戲院附近，有個阿伯畀咗$20佢」、「岩岩佢落咗耀安」也有網民提醒大家要提醒家中長者，「有啲長者帶咗人上樓，趁長者冲涼，偷咗屋企幾萬元現金。」