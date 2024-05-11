女星赴馬「下海」體驗做夜場小姐　被店家抽佣最後人工僅得呢個數

台灣藝人兼YouTuber薔薔因直率性格和火辣外表有著極大反差而走紅，敢言敢做自己的態度同樣贏得許多海內外網民的欣賞。前陣子，她悄悄去到馬來西亞旅遊並拍攝了多條影片，其中一則介紹關於大馬花場陪酒小姐的工作性質和收入的影片，成功吸引了許多網民關注。



薔薔當天一到達馬來西亞就隨友人先回酒店休息，接著開始吃吃喝喝，但一整天下來最令她興奮期待的顯然還是晚上到掛花場（意即歌舞廳、夜總會）當一日陪酒小姐的體驗。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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當晚薔薔迫不及待就先換上了一身鮮紅色性感長裙登場，結束晚餐後其友人便開始帶她到一家吉隆玻的掛花夜場「開工」。在經過公關經理的介紹和陪酒小姐的意見後，薔薔隨即換上一身更火辣的類似黑色長裙，好身材一覽無遺。

一切就緒後，薔薔登場即是巔峰，人氣不小的她頻頻被點名之餘還受邀上台唱歌，最終在她賣力演唱張學友的《每天愛你多一些》和陪酒後，當晚她一共成功賺到了馬幣4800令吉。

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不過薔薔有強調，4800令吉的金額還需要扣除一半給店家抽成，所以當晚她一共淨賺2400令吉，最後還大方的將所有錢都分給了身邊的小姐和工作人員們。

影片中還可以看到薔薔在大馬的人氣似乎並不小，路上許多民眾要求想合照她也完全配合，性格十分親民可愛，尤其在夜場工作時的敬業態度更讓其友人調侃道：「你搞到人家都不知道你到底是藝人還是在這邊上班的」。

有趣的是當有民眾介紹說她是台灣網紅時，薔薔還立即糾正和強調說：「我是Superstar，不是網紅！」實際上薔薔當年確實是以通告藝人身份出道，2007年初次亮相於台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》後又加入了《我愛黑澀會》成為常駐班底美眉之一，直到2017年才開設YouTube拍攝影片分享生活。

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