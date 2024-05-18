全裸監督導演再拍Netflix劇《Glass Heart》佐藤健志尊淳卡士強大

佐藤健確定將主演即將在2025年上架的Netflix日劇《Glass Heart》（グラスハート），而這次他不僅僅作為演員，也為這部劇集擔任共同執行製作人。另外，該劇的助演卡司陣容也非常豪華，其中包括町田啟太、志尊淳、菅田將暉，還有新人宮崎優。



《Glass Heart》是一部從1993年開始撰寫至今的連載小說，被認為是不朽名作，而這部作品如今也確定進行影視化。故事講述西條朱音是一位大學生，她在原本的樂團因為一些荒謬的理由而被解散。在她心如死灰之際，突然受到被稱為「“搖滾界的阿瑪迪斯」的天才音樂家藤谷直季的邀請，成為他領導的新樂團的鼓手。

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佐藤健在這部作品中不僅僅擔任主演，還全力投入企劃，出任了共同執行製作人。而他在劇中的角色則是天才音樂家藤谷直季。飾演大學生天才鼓手西條朱音的女主角，是由經過試鏡選出的宮崎優擔綱。

此外，町田啟太將飾演努力不懈的結他手高岡尚，志尊淳則飾演熱愛音樂、有點孤僻的鋼琴家坂本一至，而菅田將暉將飾演作為競爭對手的樂團主唱真崎桐哉。

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這次為劇集擔任執導工作的是曾執導電影《戀愛寄生蟲》的柿本賢作導演，另外他也曾創作過不少電視廣告和音樂MV。而另一名導演則是曾執導Netflix日劇《全裸監督》的後藤孝太郎導演。劇本是由作品包括動畫《我們仍未知道那天所看見的花名。》以及《心靈想要大聲呼喊》的岡田麿裡編劇以及其他年輕女編劇撰寫。

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這部劇集動員了數萬名臨時演員來拍攝現場演唱會等大規模場景，可以說是日劇史上最大的拍攝規模了。演員們也是非常認真的進行了艱難的樂器訓練，然後再全力以赴的挑戰真正的演奏場景。

佐藤健主演・共同執行製作人感想

自從Netflix出現，韓劇開始在全世界爆紅後，我就開始期待日本的真人版作品也能受到全世界的喜愛。這對我來說，就像是一個剛剛設定的目標、一個夢想。而把《GlassHeart》進行影視化，就是為了實現這個目標邁出的第一步。

我覺得，當日本的作品在全世界都有影響力的時候，就是從日本出現了亞洲巨星的時候。像是韓劇的話，有《冬季戀歌》的裴勇俊，近年來也有《愛的迫降》的玄彬等等，當新的文化風潮席捲全球的時候，我覺得比起內容的力量，更需要的是人的力量。所以我們一直在找尋那些能夠受到大家喜愛的、有魅力的角色。

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我在二十幾歲的時候就邂逅了《Glass Heart》這部作品。從那時候到現在，我讀過很多的漫畫和小說，但我從來沒有遇到過像《Glass Heart》裡的角色那樣吸引我的角色。我非常想要演出我最愛的藤谷，而且這也剛好符合我實現自己目標所需要做的事情。

我希望所有的觀眾能夠在看劇的過程中，就像看著劇中的朱音逐漸走向巨星的路一樣，也一起來為我們的女主角加油打氣啊！我認為這次的角色，比起知名度或經驗，要有滿滿的熱忱才能演出來。如果沒有遇到宮崎她的魅力、毅力和熱情，這部作品根本就無法開始拍攝。

宮崎優出演感想

我是飾演西條朱音的宮崎優。直到現在，我還清楚記得得知獲得這個角色時的震驚。我感到非常榮幸能與我尊敬的前輩們一起演出。從參加試鏡開始算起，我已經和朱音一起度過了將近一年的時間。雖然要在這個劇集中首次演出，讓我感到不少焦慮，但也得到了周遭人們的許多幫助。我現在已經迫不及待地想要讓大家看到我們的作品了！就像朱音一樣，我也會全力以赴地完成這一切！！請大家多多支持！

町田啟太出演感想

我將飾演結他手高岡尚的角色。我希望能夠透過高岡的角色，充分地呈現原作中那種輕快且風趣的氛圍，以及其中所充滿的熱情。雖然我之前沒有彈過結他，但是在優秀的劇組人員的幫助下，我為了這個角色做了很多的準備。每天都能深深地感受到音樂的力量，我是邊感受到那種熱刺刺的痛感，邊進行拍攝的。

這次其實是像主角藤谷直季所集結的樂團一樣，大家都是因為佐藤健的熱情召喚，才齊聚一堂。能參與其中我感到非常榮幸，也很期待與淳和菅田等的再度合作，與宮崎優等人的初次共事，以及與所有劇組人員共同度過充滿熱情的日子。我們會全力以赴，讓那些雖然有些笨拙但卻透過音樂找到共鳴的角色們能沖向星光大道，讓觀眾能享受這部作品。敬請期待我們的表現。

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志尊淳出演感想

幾年前，健君邀請我去吃飯，那時他說想開始他的首部自製作品，想要邀請我演出一個叫做坂本的角色，他說這件事情的時候真的好有熱情。我第一次看到健君這麼熱血的模樣，同時也覺得好開心他邀請我參與這麼重要的一個作品，我只希望能夠成為健君力量的一部份。然後，一起演出的還有釘田、菅田君，還有初次見面的宮崎小姐。每一天的拍攝都好辛苦，不過我們都過得很快樂。我真的好想趕快讓大家看到這部作品。另外，我要彈鋼琴、貝斯，還要唱和聲，要做的事情好多，但我會加油的。

菅田將暉出演感想

幾年前，健君找我談話。他淡淡地述說著他想要創造的世界，他想要追求的表現方式，那份熱情深藏在他的內心。現在想來，他當時的模樣就像是這部作品中的角色，那種全力以赴追求某個目標的樣子，可能這就是吸引我參演其中的原因吧。請期待《Glass Heart》喔！

柿本Kensaku導演攝影師感想

《Glass Heart》可以說是藤谷直季，也就是佐藤健對社會的挑戰。就是為了他這顆“Glass Heart”，才能集結這麼多光彩奪目的演員和劇組人員集結。而且，還找到了才華橫溢的朱音，也就是宮崎優。當我被邀請擔任導演的時候，我自覺像是遇到了奇蹟。因為，我覺得我迄今為止的所有經驗和培養，好像都是為了這個作品而存在的。我會全力以赴，將佐藤健的Glass Heart呈現出來。敬請期待！

後藤孝太郎導演感想

「我將用我整個演員生涯來賭這一次」在Netflix的會議室裡，佐藤健如此斷言。那雙直視前方的眼神，清楚告訴我，那是佐藤健自己，而非他曾經演繹過的任何角色的眼神。我也下定了決心。之後在同樣全力以赴的柿本導演加入後，我們便開始在討論這部作品。大家都沒有絲毫妥協，只為了創作出全新的東西。然後，最棒的演員和工作人員都奇蹟般地齊聚一堂。我們將打造一部在日本與全球都能獲得熱烈反響的作品。我們會全力以赴，敬請期待。

若木未生原作者感想

我一直都很相信佐藤健，從以前就是。每次看他的作品，我都覺得他是多麼讓人信服的演員。他充滿聰明才智和熱情，對作品的無私投入，對原作誠實的對待都讓人讚賞。有一天，佐藤健出現了，他說：「我從十年前就喜歡《Glass Heart》，喜歡藤谷直季。過了十年我還是喜歡，所以我想來製作。」我當時以為這是夢。但這是真的。兩年後，他又和一群最強的夥伴們一起出現了。我相信，這份從十二年前就不曾動搖的決心。

Netflix日劇《GlassHeart（グラスハート）》將於2025年在Netflix上架。