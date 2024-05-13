宮﨑駿經典《貓之報恩》5大金句極療癒：當一隻貓好像也不錯…

這部宮﨑駿監製的貓奴必看的療癒之作，相信許多粉絲已經在電視上看過不下百次，但畢竟這是部二十多年前的電影，有些比較年輕的觀眾不見得在大銀幕看過！



片中也有不少療癒金句，以下就來一探究竟！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《貓之報恩》金句1：如果遇到不可思議又讓你困擾的事，不妨去探一探究竟

「如果你遇到了有點不可思議，又讓你困擾的事，不妨去探一探究竟！」原本慵懶、什麼事都不想做的小春，意外展開了前往貓王國的探險，也重拾了對世界的好奇心，不管是不可思議的事、有趣的事還困擾的事，都要試著去闖一闖、探一探，以開放的心態面對世界。

《貓之報恩》金句2：小貓咪說在這個世上討生活真不容易

「小貓咪說在這個世上討生活真不容易」沒錯！大部分的人在這世上討生活還真的沒有容易的，也許有些人會覺得朋友在社群上總是過得光鮮亮麗，動不動就美食、甜點打卡，但他背後所付出辛勞與所面臨的壓力，又有幾人知曉？既然生活不易，那就別太跟自己過不去，該懶該廢的時候，就別太客氣。

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《貓之報恩》金句3：這個世界裡，每樣東西都有靈魂

「這裡和妳住的地方有點不同，這個世界裡，每樣東西都有靈魂」貓王國是個神秘的地方，每樣東西都有自己的靈魂，也象徵著所有的生命都該被尊重，這正是人類社會最需要去反思之處。而這樣的命題也一直非常符合吉卜力作品中一直以來對環境議題的關注。

《貓之報恩》金句4：第一次有這種感覺，當一隻貓好像也不錯…

「第一次有這種感覺，當一隻貓好像也不錯…」小春到了貓王國之後，漸漸地變成一隻貓，而且沒有在時限內變回人類，就會永遠是一隻貓。不過小春在貓王國的某一瞬，竟然萌生了變成貓的想法。各位鏟屎官們，看見自家主子的慵懶模樣，是不是也想過要當喵星人呢？

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《貓之報恩》金句5：特製的紅茶每一次味道都不同，所以不保證好喝喔

「特製的紅茶每一次味道都不同，所以不保證好喝喔」這就像是在說人生中所有的遭遇都是一期一會，即使做著相同的事情，也有可能會產生出不同的體悟和結果，永遠千變萬化，就像每一泡的紅茶，都能嚐到不同的滋味。而這些味道不一定每次都美味，一定有酸甜苦辣，才能成就精彩人生。

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