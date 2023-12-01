進擊的巨人｜你真的看懂了嗎？連朵花都有彩蛋　盤點神作8大花語

陪伴大家走過10年歲月的《進擊的巨人》正式劃下句點。回顧這些年的旅程，不光熱血沸騰的調查軍團與巨人之戰，多個令人細思極恐的隱喻更足以讓它冠上「神作」的封號。



繼《完結篇》的10大伏筆彩蛋後，小編這次也要幫大家整理「《進擊的巨人》8大花語彩蛋」，沒想到這些花種竟還藏著這層面的意思……（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《進擊的巨人》花語彩蛋1. 花韮

在第一集，艾連在樹下打瞌睡被米卡莎叫醒時，一旁的「花韮」花語為「悲傷的離別、忍耐的愛」，象徵米卡莎的默默守候。同時花韮也是米卡莎的誕生花喔！

《進擊的巨人》花語彩蛋2. 白月見花

在第四季Part2的片尾曲〈惡魔之子〉影像裡出現的「白月見草」，代表著「默默的愛、不羈的心」。這個花語也被視為艾連對米卡莎的真實情感，其實兩人的心意一直以來都是相通的。

《進擊的巨人》花語彩蛋3. 白雛菊

在始祖尤米爾被指控將部落圈養的豬放走後，遭到弗里茨王的追殺。在追殺的過程中，頻頻出現的花為「白雛菊」。白雛菊的花語有著「隱藏在心中的愛」的含義，代表著尤米爾對王的愛意，以及對愛情的渴望。

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《進擊的巨人》花語彩蛋4. 白雛菊＆粉蝶花＆白花三葉草

在〈惡魔之子〉裡，艾連所踏過的花海，囊括了「白雛菊」、「粉蝶花」、「白花三葉草」。這3種花隱含著「離別」、「令人憐愛、任何地方都能成功」，以及「幸福」。

《進擊的巨人》花語彩蛋5. 銀蓮花

當馬爾洛選擇走上戰場後，也與希琪呈現了極大的對比。當希琪望向窗邊的場景浮現時，白色及紫色「銀蓮花」則分別有著「期待、希望」與「相信著你、等待著你」的寓意。

《進擊的巨人》花語彩蛋6. 法蘭絨

艾爾文團長死後，遺體旁的花瓶裡出現的花，是由里維兵長親手放入的「法蘭絨」，其花語為「永遠愛你，伴你左右」，同時也隱含著團長和兵長間的羈絆。

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《進擊的巨人》花語彩蛋7. 蒲公英＆白薔薇＆黃色鬱金香

戰後3年，米卡莎也帶著「蒲公英」、「白薔薇」、「黃色鬱金香」來探望艾連，而這些花也有「真心的愛」、「相思相戀」及「失去的愛情」的花語，象徵米卡莎對艾連的思念。

《進擊的巨人》花語彩蛋8. 白薔薇

米卡莎死後選用了「白薔薇」陪葬，她手上的6朵白薔薇代表「想成為你的人」，而艾連墓前的4朵「白薔薇」則有著「沒有東西可以阻擋我們的愛」、「這份愛是不朽的」、「直到死亡，這份愛都不會改變」等象徵，完美地詮釋出兩人至死不渝的愛。

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