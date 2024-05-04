深圳手信2024｜奈雪鮑師傅已OUT？本地人推薦必食8款美食特產

來深圳必吃的「特產」，該更新了。



對於香港人來説，鮑師傅、kumokumo是特產，喜茶奈雪、阿嬤手作也是特產；對於外地遊客來説，華強北手機殼是特產，水貝黃金也是特產；對於深漂打工人來説，吃不完的豬腳飯是特產，突如其來的「鐺鐺鐺」也是特產；對於本地人來説，光明乳鴿、沙井生蠔是特產，連椰子雞也是特產。

所以，到底什麼才是「深圳特產」？對不起，無解！

但如果要我推薦一些深圳可以帶走的特產，那算問對人了！給大家整理了一期ShenzhenWeekly內部回購的「寶藏手信」，絕對「與眾不同」，速速記下來吧！

1. 去味覺記憶坊，打包「爆漿芋泥古早味蛋糕」

關於它的風評：

「真的是同類蛋糕裏用料最足！最好吃的！」

「是我心中排名No.1的古早味蛋糕！好吃的要命」

「我不愛芋泥，不愛鬆軟蛋糕，它用口味治了我的不服」



這家一直穩居福田梅林口味前幾名的蛋糕坊，主打手工現做的古早味蛋糕，有芋泥、朱古力、鹹蛋黃等4種口味，最推薦芋泥，蛋糕體非常濕潤，入口更像是雲朵的口感，甜度適中，偶爾還能吃到細細的芋頭顆粒，綿密至醇，是我每回去梅林必打包的店！

古早味味覺記憶坊(上梅林店)

價格：30元（按斤賣）

營業時間：08:00-22:00（週一休息）

地址：深圳福田區梅林街道廣夏路合旺閣小區009號鋪

交通：深圳地鐵9號線上梅林站H出口，步行390m

如何保存：常温2天，冰箱冷藏可放3天

（建議提前電話詢問口味）



2. 阿殳粥館，打包「天然奶油蛋卷」

關於它的風評：

「這個是真心強烈推薦，比市面上賣的品牌都好吃」

「衝着蛋卷來的，老師傅純手工，吃很多年了」

「一包30，略貴但是味道很好」



在福田水圍，提起「阿殳」，應該是一個無人不知的存在。除了那家粥館，最值得嘗的便是它家的鐵棍蛋卷了。

每天現卷現做，有芝麻和奶油兩種味道，做好的蛋卷都會裝盒放好，一盒起賣，有8根。奶香味很濃，不會甜膩也不會熱氣，就是輕輕一捏就碎成渣渣了！店裏還有一些自家做的蛋散、仙貝等酥點特產，也很適合當手信！

阿殳粥館AMO BAKERY

價格：30元/盒

營業時間：07:00-21:00

地址：深圳福田區水圍三街與水圍二街交叉口正南方向40米

交通：深圳地鐵4號線福民站D出口，步行470m

如何保存：有塑封條，可放5天，可店裏郵寄



3. 去肥姨美食，打包「潮汕手工粿」

關於它的風評：

「特地從香港過來買，大家都誇這家味道好啊」

「潮汕粿品的天堂，價錢也十分良心啊」

「現做的，很新鮮，去的時候排長隊了」



+ 1

深圳的潮汕人很多，所以總能在城中村吃到很多潮汕小吃！這次要推薦的這家主要是做潮汕傳統粿品，種類豐富，有鹹甜口的紅桃粿、粉粿、廣章、粽子、粟穗粿、紅菜粿......皮薄料多，價格實惠，大家都是按盒帶走！

肥姨美食粉粿(西頭坊店)

價格：10元

營業時間：08:00-20:00

地址：深圳福田區福田村西頭坊25棟101號鋪

交通：深圳地鐵7號線赤尾站E出口，步行290m

如何保存：回家冷凍，想吃蒸一下或者煎炸

（無外賣，可跑腿，可提前線上預定）



4. 去鄧家傳文糕點店，打包「老式傳統茶果」

關於它的風評：

「深圳最值得打卡的糕點店，一口氣買了好多」

「吃過很多次了，最愛花生糯米糍」

「不愧是特地花半小時過來買的店，是真的很好吃」



鄧家傳文糕點，深圳本土超火爆的店，可以説是帶火客家糯米糍的鼻祖。之前在鹽田開了30多年來，現在南山有分店了，購買也比較方便！

現做的糯米糍，料無敵爆炸多！黃糖非常細膩，花生稍有顆粒感，而糯米皮彈嫩緊實，吃起來是滿口的軟糯香脆；還有鮮奶椰子糕、馬蹄糕和紅豆糕這些廣東傳統糕點，每次晚點來都買不到！

鄧家傳文糕點店(南頭店)

價格：30元

營業時間：13:00-22:00

地址：深圳南山區南頭古城中山南街75號101

交通：深圳地鐵12號線中山公園站D出口，步行690m

如何保存：店內有各種產品的保存方法菜單



5. 去沙頭角牛哥，打包「鹽田Top老婆餅」

關於它的風評：

「真的跟其他家老婆餅與眾不同，它家更軟糯」

「本老廣定期犯老婆餅癮，購了一大箱，非常值得！」

「全家人都稱讚的，配料表也很清晰，有大中小三種選擇呢」



在深圳為數不多的烘焙坊中，御蝶坊的老婆餅也算是一大「特產」了！那如果有去鹽田遊玩的朋友，我更推薦大家可以帶點牛哥老婆餅走！

它家老婆餅皮薄酥脆，內餡很是厚重，酥脆夾着軟椰蓉，在嘴裏很快就化開。最要緊是甜而不膩，甜得恰到好處。如果回家路程不是太遠的朋友，可以試試他家的麪包，也不踩雷！

牛哥老婆餅專門店

價格：40元

營業時間：09:00-21:00

地址：深圳鹽田區沙深路142號創意港6棟1D

交通：深圳地鐵8號線沙頭角站B出口，步行600m

如何保存：可跑腿可郵寄，可放一星期



6. 去茶力Caalii，打包「徐聞菠蘿酥」

關於它的風評：

「深圳時髦土特產，包裝戳我，適合送人」

「跟以往吃過的傳統菠蘿酥，不太一樣！」

「深圳特產，徐聞菠蘿，茶力力作」



茶力小怪獸也是深圳奶茶圈的老朋友了，除了豆花珍珠奶茶，最近它還上新了深圳限定手信，純手工製作的徐聞菠蘿酥，這個菠蘿酥確實奶酥奶酥的，內餡的菠蘿果肉都能拉絲，甜度適中，包裝超顯眼超靚！拿來送來尊滴有特色有排面！

茶力Caalii(深圳灣萬象城店)

價格：16元/個，96元/盒

營業時間：10:00-22:00

地址：深圳南山區科苑南路2888號深圳灣萬象城B1

交通：深圳地鐵11號線後海站G出口，步行540m

如何保存：保質期30天，冷藏



7. 來深圳，怎麼能不打包點「綠豆餅」

要説隨處可買且易保存的深圳特產，那綠豆餅絕對拍得上號，從街邊老店到菜市場，都能買到！而且深圳綠豆餅品類、口味並不單一，好吃便宜選擇性又多，何嘗不是一款優秀的手信呢~

+ 2

A. 啃得香餅店 17年只漲價0.25元

西麗這家啃得香餅店，十幾年來，每個餅僅僅只漲價兩毛五。

小店一共賣五種口味的餅，除了最經典的綠豆餅外，還有綠豆紫菜、綠豆肉鬆、紅豆餅以及鹽酥餅，每次經過都會忍不住，一次性打包幾袋帶走。

啃得香餅店

地址：深圳南山區同沙路15號

交通：深圳地鐵5號線西麗站F出口，步行480m



B. 錢記綠豆餅 主打蘇式綠豆餅

它是深圳比較少見的蘇式綠豆餅，外皮又酥又薄，內餡軟糯豐滿，口味很豐富，除了原味的綠豆餅外，還有山楂、蔓越莓、咖啡、抹茶、芝士、鹹蛋黃等口味。

錢記綠豆餅

地址：深圳龍華區布龍路東龍新村4區15號樓102

交通：深圳地鐵6號線上芬站A出口，步行860m



C. 何媽綠豆餅 少見的黑豆餅

它家的招牌是黑豆酥，在深圳可以説是十分少見的，豆香味更加濃郁，同時降低了一些甜度，吃起來也不會容易膩口。除了黑豆酥，它家還有綠豆酥、紅豆、肉鬆、螺旋藻餅，都可以試試咯～

何媽綠豆餅

地址：深圳福田赤尾社區赤尾村三坊41號103

交通：深圳地鐵7號線赤尾站C出口，步行180m



D. 吳記綠豆餅 低糖低油綠豆餅

這家主打低糖低油的綠豆餅店，是將傳統潮汕綠豆餅進行改良，皮更薄，餡更多，入口一點都不甜膩！最特別的是可可味，一點都不暗黑，帶着點微微苦，是吃完又想回購的款！

吳記綠豆餅

地址：深圳龍華區龍華街道人民路景華新村西區1棟1層1號

交通：深圳地鐵4號線龍華站B出口，步行510m



綠豆餅

價格：1.5-3元/個

如何保存：常温保存一週，冷藏保存久一些（但是建議儘快吃掉！）



8. 來深圳，怎麼能不打包點「各式各樣的蛋撻」

現在深圳的蛋撻被玩出了新花樣，新奇口味、造型的蛋撻層出不窮，焦糖蛋撻、布甸撻、流心撻、芋泥撻、方型撻、巨型撻.....不妨來打包幾盒在高鐵上嚐嚐！

+ 2

蛋撻

如何保存：蛋撻最好當天吃完！只適合路途近的朋友



還有我們的南山荔枝，夏天記得來打包！

南山荔枝，夏天記得來打包！（ShenzhenWeekly提供）

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】