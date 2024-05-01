深圳福田潮汕美食節　中航城君尚品嚐40+美食　體驗親手打牛肉丸

這個五一在深圳，玩點不一樣的「BOOM！潮汕美食節」，5月1日至5日在深圳福田中航城君尚購物中心，潮汕美食、潮流市集、潮汕文創、潮語樂隊應有盡有，品嘗地道潮味，解鎖更多新潮玩法！



40+潮汕地道美食 一次解鎖潮味新體驗

1. 潮汕傳統美食👇👇👇

+ 14

原牛道：一個專注以潮汕美食為主題的火鍋餐飲品牌

林順記腸粉：主打汕頭腸粉

潮發潮汕牛肉店：實時記錄牛肉到店時間，「OK 3小時牛肉」

澄鵝：25年傳統滷鵝技藝

陳鵬鵬潮汕菜：精選頂尖食材，打造新時代的潮汕菜

亞六潮汕美食：始創於1997年，福星路邊的地道大排檔

餅密碼．潮汕綠豆餅：潮汕小吃，外皮酥脆，內裏甜而不膩

潮香四海：30多年致力於將正宗潮式風味分享給更多的人

虎頭炸．潮汕南乳炸雞：潮汕美食，一定要嘗虎頭炸潮汕南乳炸雞

大目牛肉火鍋：43年來堅持手工製作，現切現涮更新鮮

潮汕炸蝦餅：潮汕炸蝦餅是一種傳統的中國小吃

潮鮮潮汕生醃天天鮮：潮汕生醃，吃它只有一次和無數次

3號工地：致力於推廣潮汕小吃，如無米粿、紅桃粿等

喜喜贊牛潮汕牛肉火鍋：牛肉細膩絲滑彈牙，牛肉丸鮮嫩爽脆多汁

河粉先生：30年來，堅持手工製作，品質始終如一

魚仔哥．潮汕菜：優鮮直達，烹製原味，傳承潮汕非遺文化

世香：正宗潮州老字號蜜餞，始於1990年

何媽綠豆餅：秉承 「百年傳承、臻於至善」的核心做良心食品

潮汕滙香園鮮切水果：醃製水果，兼具食療功效的食品



2. 潮汕新派美食👇👇👇

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譚厨：開創「中山傳家菜」品類，傳承地方特色並加以創新

廣德記：日售4000+花式椰子凍

面包公社：順德本土歐包軟式麪包品牌店

小李啡包：咖啡飲品+烘培，無添加、純手作

祿嬸雞煲：祿嬸自製茅根水、大大杯凍檸茶

輕輕甜烘焙：純手工烘焙，一個新鮮、健康、有愛的烘焙品牌

微笑小館：潮式下午茶，特色小吃甜品、乾鍋

客語：專注客家菜20年，堅持十年新鮮食材現場做



3. 潮汕新派茶飲👇👇👇

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混果汁：健康創意果汁，堅持探索、自然

原始鮮言：力爭將鮮果果汁與微氣泡完美融合

得閒隱茶：新中式喝茶，擁有新潮的茶飲文化

山野泡泡：山野泡泡油柑茶，去油解膩的油柑茶

竹卟初爐．首創竹筒茶：倡導環保茶飲的新中式茶飲品牌

奏月潮汕精釀：開精釀，聽搖滾，玩戶外，寵物友好

找茶友：專注於老廣風味和潮汕特色茶飲創新

潮汕芸記檸檬茶：主打潮汕鴨屎香檸檬茶

益力多：益力多獨自研發並保存使用的優質益生菌

有丛氣：致力於做出年輕人愛喝的瓶裝工夫茶

好望水：東方草本植物飲料品牌，好喝健康

COASTEA岸與茶：新鋭茶品牌，主打「潮汕工夫茶」



4. 潮汕新派文創👇👇👇

肥妮肥妮GODSCHILO：「肥肥和妮妮」是一對土生土長的潮汕IP形象，源自潮汕俗語「肥妮肥妮，怪有財氣」，藴含了潮汕人的美好祝福

吼如：吼如將潮汕文化裏的特色美食和傳統元素融入現代化的設計中，渴望將小城文化的魅力傳遞給更多人的使者

屋裏桃桃：屋裏桃桃，啾啾！潮汕本地紅桃粿——膠己人的甜妹——桃桃已上線！



沉浸式體驗 美味全炫遍

原牛道．手打牛肉丸體驗

原牛道，品牌創建於2015年，是一個專注以潮汕美食為主題的火鍋餐飲品牌，品牌經歷三次迭代升級，將核心產品聚焦在潮汕美食的大品類上面，重點突出潮汕飲食風俗，將時令海鮮、新鮮牛肉等潮汕美食文化發揚光大。

原牛道帶你揭秘一顆手打牛肉丸的誕生之旅！你可以親手挑選上等牛肉，學習專業的捶打技巧，感受每一道捶打帶給牛肉的細膩變化。親自動手，感受一顆彈牙的牛肉丸從製作到入口需要經過多少道捶打，你可以釋放壓力，盡情享受捶打的快感，體驗手作美食的樂趣！

*每日體驗名額限量，現場關注或註冊會員即可參與體驗，具體以活動諮詢處最新規則為準。



火鍋「新品類」 消食火鍋限定體驗get！

「火鍋一開，煩惱拜拜」！現場還有原牛道為美食節推出的限定「潮汕消食火鍋」試吃體驗。潮汕牛肉與創意消食湯底的創新結合，活動期間只送不賣！

*每天限定體驗名額，憑活動消費記錄&關注品牌賬號即可參與。具體以活動諮詢處最新規則為準。



除了一口吃掉潮汕，還能沉浸式體驗有趣的潮汕風俗

打卡點1. 吼如的潮汕朋友們

吼如，為食客們準備了豐富的互動環節和拍照打卡點，在享受美食和文化的同時，也能留下美好的回憶~

打卡點2. 平安錢來

聯動小紅書人氣博主「肥妮肥妮」，精心設計打造2個打卡區域，快帶上你的拍照搭子，拍照打卡參與活動，解鎖更多福利！

打卡點3. 大龍香

大龍香，屬於潮汕人的儀式感。帶你走進這個充滿神秘與浪漫的儀式，感受那份來自心底的虔誠與祈願。無論你是潮汕人，還是對潮汕文化感興趣的朋友，都不妨來體驗一下這份獨特的儀式感！

2個IP文創

藝術 IP「吼如 Houru」，聯動潮汕經典美食裝置！再聯合小紅書人氣博主「肥妮肥妮」，打造潮汕風情盛宴！

1個潮語樂隊

野草寮樂隊，以潮語進行傳唱，從地方傳統古調、歌仔中吸取養分，以市井小調娓娓道來。

潮語樂隊，喚醒潮汕人的DNA，不一樣的樂隊現場，千萬別錯過！讓我們與野草寮一起，探索潮語方言音樂獨特、鮮活的生命力！

野草寮樂隊

日期：5月1日-5月3日

時間：16:30-17:00 、19:00-19:30

5月1日 野草寮全陣容演出

5月2日「城市吉普賽」流行金曲演繹

5月3日 野草寮潮語歌謠



1個互動抽獎

分享現場活動照片&打卡照至小紅書，即可前往官方抽獎點參與「博個聖盃」抽獎！好望水果汁氣泡水、吼如IP文創周邊、食貨星球口罩周邊，精彩好禮等你來抽~

*帖文不少於30字和配3張圖片以上，帶話題#BOOM潮汕美食節，並定位@中航城君尚購物中心；抽獎規則見現場指引；活動禮品均數量有限，先到先得，領完即止；活動最終解釋權歸主辦方所有。



潮汕美食節即將火熱開啟，一場味蕾盛宴等你來體驗！正宗的潮汕美食，每一口都是對味蕾的極致誘惑！豐富的互動體驗，深入了解潮汕文化的獨特魅力！更有驚喜抽獎禮包，等你來開啟好運之門！在中航城君尚，收穫滿滿的驚喜和回憶，五一假期，我們不見不散，BOOM！潮汕美食節邀你共度美好「食」光！

BOOM！潮汕美食節

日期：5月1日至5月5日

時間：14:00-22:30

地點：深圳福田區華強北中航路1號中航城君尚購物中心C區L2層鴿子廣場

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口；深圳福田口岸「福田歡樂購」免費巴士C線

費用：免費



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