深圳最新綠道「不怕日曬雨淋」　廣深沿江高速橋底變身超好打卡

「深圳又有新綠道了！」

「值得大驚小怪嗎？深圳綠道已經有三千多公里了！」

「不一樣，這段很不一樣！」



這段綠道——山海連城前海灣段——最新建成開放只是其次，更重要的，是一種從未見過的新形式——既不在山裏，也不在公園，甚至還自帶「屋頂」，不懼日曬雨淋。

聽起來或許很奇怪，但是在深圳嘛，一切皆有可能。

深圳最「離譜」綠道 超好拍的「潛行凶間」

前不久，西灣至前海灣慢行道——「山海連城前海灣段」全線貫通了。

與其他綠道不同，這段綠道位於廣深沿江高速橋底，主打一個工業風。置身其中，水泥橋墩一眼望不到盡頭，無限延伸的畫面感給人一種時空隧道般的錯覺。

雖然6公里的長度差點意思，但是它卻有特殊的「先天優勢」——自帶「屋頂」。大部分區域在高速橋底下，可以説走在這裏基本不怕日曬雨淋，四面通風也不會覺得悶熱。

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路面劃分成休閒、慢跑、單車等專用的三條路，還在橋墩標記上了路程長度，十分貼心。

在這座夏天長達200天的城市，如果能選擇這裏作為踩單車、慢跑或者散步的去處，想必會是不少人的心頭好。

相比起深圳其他綠道，前海灣綠道自帶「屋頂」，看上去極具工業風，走進去也聽不到蟲鳴鳥叫。但是它也確實是名副其實的綠道，而且是相當「綠」。整段路的綠化面積相當高，基本上除了道路就是綠植，主打一個生態與工業的反差感。

當然，也會有人好奇：「這裏的噪音會很大嗎？空氣質量怎麼樣呢？」在親自騎行完全程後，個人感覺體驗良好。雖然頭上時不時會有車輛經過，但是聲音還在可以接受的範圍。至於尾氣問題嘛，近海風大，也不用太過擔心。

以深圳建公園、搞綠化的程度來説，新綠道自然少不了配套設施。在這裏，每隔一段距離，就有設置一處特色主題節點，沿途搭建多處駐足點、洗手間、運動健身等設施。👇👇👇

雖説目前還在收尾階段，但是這一趟走下來，感覺既是綠道也有點線性公園的意思。

沿着橋底綠道走一趟 能看到怎麼樣的風景？

這段橋底綠道南至歡樂港灣，北起於金灣大道，是前海、乃至全市「山海連城」規劃中的關鍵節點，串聯起平巒山-西灣、前海兩大公園羣。在全線貫通後，無論從綠道哪一邊出發，盡頭都是一路朝向海景、朝向浪漫。

那麼從這兒溜達上一趟，沿途能看到怎麼樣的風景？

沿江高速橋底的縱深感，是這裏最具衝擊力的畫面。但是一路下來並非全部如此，如果走到綠道北端，另一側就會變成開闊的海景。如果遇上晴天，入眼就是粼粼波光海天一色。

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綠道南面連接着歡樂港灣，也連接着前海的公園羣。從前海石公園、前海演藝公園到桂灣公園，都是深圳人最熟悉不過的場景。當陽光灑在草坪上，摩天輪加上藍天白雲的襯托，誰能拒絕在這裏待上一整天呢？

綠道最北端是西灣紅樹林公園，與前海的公園們相比，西灣有着更加遼闊的海景。從前海灣綠道出來後，可以沿着步道上天橋，直達西灣紅樹林。在這裏吹着海風，等一場壯觀的日落，也能為這趟旅程畫上完美句號。

不起眼的城市邊角料 獨一無二的橋下空間

對於新開放的山海連城前海灣段，有人在社交平台上這樣評價：「深圳現在連天橋底都這麼美了嗎？」

實際上，大部分在寶安西鄉的人都知道，早前的沿江高速橋底處於荒廢階段，周邊環境雜草叢生，跟「美」這個字基本無緣。如今在改頭換面後，不僅修出一段新綠道，綠化面積也相當大，實用且耐看。👇👇👇

論起這番變化，離不開深圳對「橋下空間」的規劃。

2021年的時候，深圳市交通運輸局就有關於城市橋樑橋下空間利用和管理辦法的通知。以借鑑北京、上海、天津等地市的成熟經驗，解決城市基礎設施的需求、城區土地資源日漸緊張的連環問題。於是，原本被荒廢的橋下空間，在近幾年逐漸走進深圳人的視野。

例如龍華的地鐵高架下，就有一處處無動力設施，深受孩子們喜愛；而桂灣公園橋底的山丘樂園，無論下雨還是豔陽天，都能讓孩子肆意玩耍；龍崗還利用丹平快速高架橋橋下空間，改造成停車場，增加了約130個車位。這幾天，寶安還計劃將外環高速橋底的荒廢區域好好改造一番，從運動場地到休閒廣場等設施也是應有盡有，目前還在徵求市民意見。

論起建公園、搞綠化，深圳沒有輸過誰。當一處處的橋下空間變廢為寶，讓看似雞肋的城市橋樑橋下空間煥發新的生命力。要不怎麼説深圳人能卷呢？如今都捲到橋底下。當然，對於深圳人來説，這種卷自然是多多益善。

不過，要是能讓深圳人為這些橋墩做一些主題塗鴉，那估計會是深圳獨一無二的城市景觀吧?

路線指引

在「山海連城前海灣段」全程體驗下來，個人感覺其實還不錯，一路向海的騎行體驗，還不怕日曬雨淋。目前還有部分區域進行收尾工作，如果打算前去，也要注意腳下安全。

除此之外，綠道有兩處斷點，在一定程度上影響着體驗，大家可以通過下圖來了解情況，以方便安排出行路線。👇👇👇

如果以歡樂港灣為出發點，第一處斷點在靠近新安六路的位置，看到斷頭路後，可以通過旁邊的小路繞行。

第二處斷點在西鄉大道，需要繞路左右兩側的紅綠燈抵達對面，需要注意的是，這段路況比較複雜，建議慢行注意安全。

交通指引

1. 南端入口

可定位歡樂港灣童樂園

地鐵：深圳地鐵5號線寶華站A出口、臨海站B出口，步行至歡樂市集，預計20分鐘到達

自駕：可停車到歡樂港灣西岸商業停車場，後步行前往



2. 北端入口

可定位寶安人才園(西灣公園)

自駕：可停車至寶安人才園西灣分園停車場，沿着成金灣大道人行道步到達場地，預計9分鐘到達



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