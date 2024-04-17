深圳8大公園打卡秘境　馬鞭草花海/簕杜鵑花谷/花海隧道｜附交通

逛「小眾冷門」公園，才是周末到深圳放鬆的正確方式。



今日推薦寶安區8個人少景美的公園秘境。

1. 簕杜鵑谷公園：深圳最美簕杜鵑花谷

當大家都擠在國際園林花卉博覽園（園博園）、港灣生活小區、蓮花山公園等地方打卡簕杜鵑花海時，寶安人已經在陶醉在漫山遍野的簕杜鵑花谷，美美出片了！

它叫「簕杜鵑谷公園」，是寶安專門為深圳市花打造的浪漫山谷，佔地約8800畝，有山有湖，還有簕杜鵑科普館……是值得大老遠來一趟的寶藏地。

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打卡點①︱超長花海隧道

一入園，你肯定會被這條188米的花海長廊留住腳步。鮮豔的紅色簕杜鵑爬滿了廊檐，伴隨着陣陣微風，花朵飄落，彷佛穿梭在油畫般的唯美隧道。

打卡點②︱簕杜鵑花谷＆花海

在公園內有一處種植着上百種簕杜鵑的花谷，五彩斑斕的花朵，從濕地島嶼蔓延到山坡，再到亭苑碉樓，甚至連路邊都能不經意瞥見。

園區另一頭的紅色簕杜鵑花海，同樣令人驚歎，徜徉其中，我深刻地感受到了「春和景明」的具象化呈現。

打卡點③｜環橋賞湖·爬爬小山

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公園裏的小橋流水，綠林湖泊，還有散落在各種簕杜鵑打卡點……都很適合放慢腳步來欣賞，而且整個公園坡度不高，遊玩起來也不累。

簕杜鵑谷公園

地址：寶安區九圍愉盛工業園西10米

交通：公交站「康橋書院」下車，步行10分鐘



2. 翠崗公園：藏在福永的古典園林

來了福永這麼多次，竟然才發現這樣一個如詩如畫的寶藏公園。

打卡點①｜古色古香的石林亭台

它是位於福永懷德社區翠崗山的翠崗文化公園，古色古香是我對這個公園的第一眼印象。各種涼亭圍着蓮花池繞成一圈，假山錯落有致，綠蔭遮擋，整個園區總給人一種很清涼的感覺。

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打卡點②｜登高觀景·吹吹風

翠崗山的海拔雖然不高，但抬頭盡是綠景與愜意。你可以登石階上山，也可以走登山步道，沿途暢快吸氧。

翠崗公園

地址：寶安區翠崗西路52號

交通：深圳地鐵12號線懷德站A出口



3. 五指耙公園：松崗目前最大的生態公園

依山傍水、環湖而建的五指耙公園，可謂是隱藏遠郊的小眾「天然氧吧」。

它也被叫做是「五指耙體育主題公園」，有着5.2公里長的五指耙綠道，14條登山棧道……無論是散步、行山、踩單車還是帶小孩來遊玩都十分適合。

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嶺南亭苑，感受江南風情

這裏的遊玩景點很多，特別是一個面積將近1800平方米的傳統庭院，亭台樓閣、廊橋水榭，一步一景皆是好風光。在月季苑裏還藏着一個庭院，面積不大，但亭台樓閣、湖泊假山樣樣俱全。

來看馬鞭草花海，深圳普羅旺斯

公園內有着12畝面積大的柳葉馬鞭草，我們去年有幸見識到了成片的紫色花海，微風吹拂之際，花海隨之飄動，夢幻且美好，處處隨手拍都盡是大片，現在去也看得到噢。

五指耙公園

地址：寶安區松崗街道大田洋六路

交通：深圳地鐵6/11號線松崗站，出站後換乘公交或叫車；公交車站大田洋公交總站、松崗華美工業園下車



4. 寶安3D打印公園：首個3D打印景觀廣場

這個公園我相信90%深圳人都不知道，它叫3D打印公園，也是全國第一個3D打印混凝土綠色花園，位於偏遠的國展中心附近，所以如果不是住在附近或者到這裏辦事，不建議大老遠來！

以溪谷水流為設計理念

它是個全開放式的小型公園，一眼就望得到頭。

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道路模擬了清泉流淌於溪谷間的形態，蜿蜒起伏的小山坡上盡是各種用3D打印成的「島嶼」，有些是雕塑景觀平台，有些是花壇與座椅結合的休閒空間，有些則用來種花。

寶安3D打印公園

地址：寶安區福海街道深圳國際會展中心海濱大道中間與北側綠地延續地段

交通：深圳地鐵20號線會展城站A出口，步行15分鐘



5. 企龍山足球公園：從未曝光的「無人森林」

企龍山公園，坐落於寶安區西鄉街道，與平巒山公園、尖崗山公園相挨，卻遠比它們冷清幽靜，是一處99%深圳人都不知道的隱秘森林。

登高，宮崎駿漫畫天梯

企龍山有數條登山道，每條都有蜿蜒延伸的「天梯」，登山途中的風光無限。

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登頂後，遠處山巒環抱的鐵崗水庫、錯落有致的樓宇城景、漫無邊際的綠野高山，全都映在眼中、刻入腦海。

企龍山足球公園

地址：寶安區水庫路120號

交通：深圳地鐵12號線寶安客運站B出口，步行1.6km；自駕可導航至「企龍山足球公園停車場」



6. 陌上花公園：藏在石岩的粉色秘境

在石岩湖碧道上有個陌上花公園，可能大家對這個名字有點陌生，但是提到粉黛亂子草花海，可能有一部分深圳人都曾坐很長的地鐵前來打卡這季節限定千畝花海！

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這裏彙集了所有關於浪漫的元素。大片的粉色花叢爬上山野，抬頭是印在藍天裏的高壓電線杆，一側還有大片的狗尾巴草花田。

沿着石岩湖碧道，再逛逛

喜歡citywalk或者露營的朋友，還可以順便去沿途的石岩湖濕地公園和青草排公園！

陌上花公園

地址：寶安區石巖街道洲石路奮達科技公交站旁

交通：乘坐公交M310，M355，M472 到任達山莊2站下車；自駕導航定位寶安區石岩街道碧岩路「如翰停車場」，再步行前往「任達山莊2」公交站點進入園區



7. 云曦萌寵綠地小游園：深圳最大的寵物友好空間

寶安寵物自己的小眾遊樂園——云曦萌寵綠地公園。它是最近才開的，也是目前深圳最大的寵物友好空間。

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園內有大、中、小型犬三個不同區域的寵物遊樂區域以及一處空中連廊，還有各種寵物遊玩設備以及飲水機，所以該公園適合自家有狗或者想看萌寵的人來逛。

云曦萌寵綠地小游園

地址：寶安區尖崗山大道與廣泰路交匯路口西南側



8. 萬豐湖濕地公園：以「情」為主題的公園

萬豐湖位於寶安的萬豐湖濕地公園，分為南、北兩湖，是深圳唯一的「情人湖」。南北湖的觀賞體驗完全不一樣，還有不少人來湖邊垂釣。

而另一面設有雙投橋、在水一方、心形雕塑等以愛情為主題的景點，沿着棧道漫無目的地走着，抬頭低頭皆是治癒的風景。

萬豐湖濕地公園

地址：寶安區大鐘崗路2巷9號

交通：深圳地鐵11號線塘尾站D出口，步行1.4km



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