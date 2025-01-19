帆布鞋側邊兩個洞有什麼用？不是用來綁鞋帶　真正功能大公開

帆布鞋十分好搭配衣服，也能讓整體穿搭的形象更活力青春。不過，買過Converse帆布鞋的你，曾否想過為何鞋子側邊要有兩個開孔，下雨天還更容易進水，到底又什麼好處？這兩個開孔的位置，和穿鞋帶的鞋洞差距非常遠，不太可能是拿來穿鞋帶的，那麼存在的目的到底是為什麼呢？



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帆布鞋側邊的兩個洞功能是什麼？

根據《Mental Floss》報導，《Cosmopolitan》曾分享過背後原因，Converse的運動鞋專家深知，好的設計不該隨意改變。自1917年首次亮相以來，經典的Chuck Taylor All-Stars幾乎沒有變化。除了標誌性的帆布材質和白色橡膠鞋頭之外，每雙Chuck還在內側設計了兩個金屬孔。這些孔看起來和鞋帶孔差不多，但功能完全不同。



這些圓孔的主要作用是增加透氣性，特別是在雙腳感到熱或出汗時。Converse最初為運動員設計這款鞋，雖然現在不再專屬於劇烈運動，但這些孔依舊保留，以增加鞋內的通風。這一設計可能不足以完全防止腳在炎熱天氣裡出汗，但經過長時間步行或快節奏比賽後，任何額外的通風都有助於保持腳的舒適。

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這些額外的孔並不是為了鞋帶而設，但這並不代表著不能用來系鞋帶。有的人會利用這些孔洞，來創造獨特的鞋帶綁法。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：帆布鞋側邊的兩個洞功能是什麼？不是拿來穿鞋帶的！真實用途公開】