點解食拉麵會狂流鼻水？耳鼻喉醫生拆解2大成因　教一個方法解決

天氣凍不少人都會想吃一碗熱辣辣的拉麵暖身。但不知大家又有沒有研究過，為甚麼吃拉麵或火鍋等熱食時往往會流鼻水呢？有日媒最近就訪問耳鼻喉科的專家拆解背後成因，專家就指出這其實是身體的自我保護機制？



（BSS新聞圖片）

日媒BSS日前在報導中講到，相信有不少人都曾經有在吃拉麵時鼻水橫流的經驗，找來專家為大家拆解背後成因。當中他們訪問了一家味噌拉麵專門店「唐崎商店」，店舖代表指出每逢季節變冷，他們就會變得特別忙碌，也會看到不少客人邊吃邊流鼻水，因此每桌上都會放紙巾，以防萬一。

「くにもと耳鼻咽喉科」院長國本泰臣指出，吃拉麵、關東煮等熱食時會流鼻水有好幾個原因。而其中一個原因是身體為了保護自己免受刺激而產生的防禦反應。如果熱空氣直接進入喉嚨深處會造成刺激，因此身體會大量排出鼻水以降低溫度。透過黏液調節空氣溫度盡量接近體溫、保護喉嚨。

（BSS新聞圖片）

而另一種可能性是身「溫差過敏」。國本院長指鼻子的黏膜上有很多被成為毛細血管的小血管。當血管擴張時，鼻子就會流鼻涕、鼻塞，當血管收縮時，鼻子就會變得通暢。「溫差過敏」指的就是突然從寒冷室外進入溫暖的室內，令負責調節血管縮放的自律神經受到刺激，使血管擴張，導致流鼻涕或鼻塞的症狀。「溫差過敏」嚴格來說並不是過敏的一種，被廣稱為「血管運動性鼻炎」，只是因為症狀與過敏相似才會有此別名。

（《孤獨的美食家》劇照）

國本院長指若想避免吃熱食時流鼻水的問題，除了小口小口或稍微冷卻後才進食，亦建議可以日常就戴著口罩，讓鼻子中的溫度較難下降，溫度變化越少越好。不過既然點了熱食，當然要趁熱食，要完全避免流鼻水的問題也實在有點困難啊......