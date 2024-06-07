《聯結》五大賣點懶人包　池晟暴瘦、田美都顛覆形象挑戰犯罪劇

池晟、田美都主演的韓劇《聯結》一開播就在韓國衝出6.1%收視率，登上韓國收視冠軍！這部帶點暗黑色彩的犯罪驚悚懸疑劇，在兩位實力派演員的詮釋下引發熱議，田美都不但走出全新戲路，池晟也在兩個月狂瘦15公斤，驚人轉變讓收視開紅盤！



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《聯結》賣點1：長達20年恩怨

《聯結》故事描述警界王牌緝毒刑警張在京（池晟飾）在破獲了犯罪團體得到晉升後，遭到神秘組織綁架並強迫餵毒到上癮，接著又意外得知高中好友墜樓的消息，在喪禮上他，與高中同窗的社會線記者吳允珍（田美都飾）、檢察官朴泰振（權律飾）、財閥繼承人元鍾洙（金京南飾）再次重逢，並抽絲剝繭揭開長達20年友誼變質背後真相。

《聯結》賣點2：池晟暴瘦15公斤

池晟還透露原本在家顧小孩期間體重一度達到85公斤，為了讓角色看起來更瘦，他在兩個月內減重了15公斤，保持在70公斤左右，這讓他在體力方面非常辛苦，但也努力將這種狀態轉化為演技的一部分。池晟表示：「在內在演技方面，我試圖表現出染上毒癮的自己、試圖克服毒癮的自己，以及享受毒品的自己」，接著他又補充：「有時候我會在吸氣時說台詞，雖然不明顯，但能表現出毒癮帶來的痛苦。有一次我還因換氣過度差點昏倒。

《聯結》賣點3：田美都形象大變

曾在《三十九》等作品中表現亮眼的田美都首次挑戰犯罪偵查劇，飾演社會線記者吳允珍，她曾是有理想的記者，卻因歲月的摧殘逐漸體認到「金錢至上」的現實。這次戲路大轉變的田美都透露：「我努力將壓力轉化為期待感，為了學習類型劇的風格，我幾乎看遍了OTT上的大部分作品，但由於拍攝時很難按照故事時間線進行，調整演技的尺度非常困難」。她也慶幸池晟給了自己很多建議，所以拍攝時輕鬆許多。

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《聯結》賣點4：挑戰敏感題材

因為這次挑戰的是敏感的毒品題材，導演金文教表示，雖然以毒品為題材非常貼近時事，但不能僅以娛樂性來呈現，在審慎考慮後，決定不展現毒品帶給人的快感，而是將其表現為病症，並在病症的表現上更加大膽。池晟也補充：「我們並不是在提出解決方案，而是希望透過這部劇中張在京的角色，給這個社會帶來勇氣。」

《聯結》賣點5：埋下層層謎團

開播首週兩集《聯結》就以池晟、田美都被指定共同繼承已故高中同學的50億韓元的身故保險金投下震撼結尾。接下來被迫染上毒癮的池晟將怎麼突破難關，又會與田美都如何攜手找出殺死同學的真兇以及背後真相？埋下層層謎團的劇情讓首播收視率就達到6.1%，最高瞬間收視率更來到9.4%，雙雙位居同時段收視第一，也讓觀眾期待接下來的發展。

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