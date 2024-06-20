南韓進入「人口緊急狀態」一個家庭得0.72個B！揭4大原因拒生仔

南韓近年「少子化」問題日益惡化，南韓總統尹錫悅日前更宣布，國家進入人口緊急狀態，全力應付出生率低問題。其實早有研究指如果韓國出生率持續低迷，到2750年韓國人就有可能絕種。為甚麼南韓的出生率會如此低？4個社會現象都令當地男女生育意願減低。



綜合媒體報導，南韓去年只有23萬名新生嬰兒，按年下跌7.7%，人口亦減少12.2萬人。南韓總統尹錫悅19日更宣布，國家進入人口緊急狀態，並提出增設「人口戰略企劃部」，又構想多項政策，包括完善育兒休假制度，提高男性育兒假使用率、增加發放育兒補貼等。

南韓統計廳去年12月公布，南韓人口在2020年達5184萬，之後每年死亡人數超過出生人數，去年每名婦女生育孩子的平均數為0.72，即當地女性平均生少於一個BB。

其實，英國牛津大學人口問題研究所早在2016年預言，如果韓國出生率持續低迷，2134年當地人口即將跌穿1,000萬（2020年人口達5,178萬），直到2750年韓國人更會絕種。為甚麼韓國的出生率會如此低？4個社會現象都令當地男女生育意願減低。

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1.不婚主義盛行

韓國國民權益委員會於2018年進行一項關於出生率的問卷調查，訪問了28,736名國民，看看他們對出生率的成因的看法。當中27%的人都認為最大的原因，是獨身者增加。

根據韓國保健社會研究院2020年公布的數據，韓國30-34歲未婚男性的比率，由1995年的19.4%，增加3倍至55.8%，而未婚女性比率則由6.7%增加5倍至37.5%。

不婚人數上升，主要是因為經濟上的負擔、以及對婚姻沒有信心所引起。保健社會研究院在2019年訪問了20至44歲的未婚男女，結果顯示只有50.5%的男性及28.8%的女性對婚姻有正面的想法。

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2. 工時過長

根據OECD（經濟合作暨發展組織）於2017年發布的數據，韓國的每年的人均工時為2024小時，是組織中工時第二長的國家。與組織的平均工時相比，韓國人每年做多278小時，即是大約35天的時間。

工時這樣長，韓國人放在家庭和戀愛上的時間自然相對減少。根據2018年韓國對已婚女性的問卷調查，有37.5%的受訪者都表示曾經因為結婚和懷孕而辭去工作，表示「未能同時兼顧工作與家庭」。

韓國工時長，不多不少都是因為傳統觀念所致。開OT對他們而言幾乎是每天必經的事。不過，真正因為未完成工作而開OT的人卻不多，大部分人都是因為「不敢下班」而強行留在公司。

而且，韓國職場亦盛行「聚餐文化」，只要上司吹雞去聚餐，職員亦要因為不敢違抗命令而硬著頭皮出席。這樣的職場生活，對婚姻的確十分不利。

3.求職難、人工低

根據韓國經濟活動人口調查發布的數據，2020年的「就業準備生」（大學生畢業後準備就業的人）人數打破了歷來紀錄，錄得71萬人。數據亦顯示，15至29歲的青年，平均需要花11個月才能找到第一份工作。

數據亦顯示，每10人中有8人的月薪未滿200萬韓圜（約1.3萬港元）。而根據新韓銀行的調查，如果要購入一個首爾的單位，月入285萬韓圜（港元1.9萬）的人，至少要工作21年才能置業。試問普通的上班族，到甚麼時候才能有足夠的經濟能力組織家庭呢？

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4.結婚後不生育

一份2019年的問卷調查顯示，在20至44歲的未婚人口中，有48%的女性和28.8%的男性都認為沒有子女也沒關係。當中最多人認同的原因是「有了孩子就沒有自由」。

韓國受儒教文化影響，重男輕女的觀念十分重。雖然隨著時代變遷，男女不公的情況逐步改善，但仍然有不少韓國人認為，妻子於結婚後應該留在家中做家務和教孩子，令不少韓國女性都因此而卻步，不願生育。

另外，如果因為孩子而讓妻子辭退工作的話，丈夫則需要獨力承擔所有家庭支出。就算妻子不辭工，都需要另外聘請家傭代為照顧孩子，經濟上的負擔一樣大。經濟上的問題，都是現今韓國夫婦不願生育的主要原因。

近年不少韓國年青人都以「3拋世代」、「5拋世代」自嘲，即是指因為生活的壓力，而先後放棄戀愛、結婚、生子、人際關係及買樓，的確是不少人面對的苦況呢。