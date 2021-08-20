「相愛多年的情侶訂下婚約，男方卻在婚禮前意外倒地昏迷，醒來後失去所有關於未婚妻的記憶」，這些看似只會在狗血愛情電視劇才會出現的橋段，原來現實生活中也有真人版。

日本有位夢想成為聲優的男生，他對學校的同班女同學一見鍾情，就算鼓起勇氣告白後被拒絕也沒有放棄，不斷展開猛烈追求，最終女生被他的誠意感動，並答應他的求婚。然而，一場意外導致他腦震盪，失去了2年內所有記憶，更以為自己還是剛告白被甩後不久，當未婚妻打開病房的瞬間，他甚至問：「你是誰啊？」



日本綜藝節目《家ついて行ってイイですか（跟你回家可以嗎）》在6年前訪問了一對非常特別的情侶，女事主叫くみこ（Kumiko），當年28歲，與同齡男友佳則同居中。兩人在聲優培訓學校相遇，當時男方對她一見鍾情告白，但她對談戀愛沒有興趣而一口拒絕，然而佳則沒有因此放棄，反而不斷邀請她約會、展開熱烈追求，最後更直接求婚，くみこ被他的誠意打動，慢慢愛上這位的暖男，並答應交往和成為他的未婚妻。

本來他們應該過著樸素而幸福的生活，但男方不幸地在公司遇上意外，從樓梯失足頭部撞向地下，最後失去意識。佳則醒來後，完全忘記了過去兩年發生的事，包括追求未婚妻的過程、求婚和所有甜蜜的回憶，他以為自己還活在跟くみこ告白後被拒的那個星期，甚至只當她是普通朋友。醫生判斷他是腦震盪而導致失去部分記憶，但くみこ並沒有因此放棄男友，反而她拿起日記，每天記錄著另一半的康復情況，陪伴他尋回失去的回憶碎片。

6年過去，節目組最近再次登門探訪這對情侶，到底事後發展如何？👇👇👇點擊圖片看現在的くみこ和佳則👇👇👇

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同場加映：Sanrio創辦人親述成立品牌感人故事 網民錯重點：黑白相都咁靚仔

今年是代表日本的精品及玩具品牌「Sanrio」成立60週年，它旗下有Hello Kitty、My Melody、布甸狗等超過400多個備受世界各地粉絲所喜愛的角色，但你又知不知道到底是誰創立了這個夢幻世界、「Sanrio」為什麼會誕生？日本電視台邀請到「Sanrio」的創辦人辻信太郎接受訪問，原來他今年已經93歲，拐杖掛著可愛的毛公仔，童心未泯。他在訪問中提到，打算成立品牌的時候只有33歲，到底為什麼年少氣盛的男人會想賣可愛小巧的精品？原來背後有個感人的原因！

👇👇👇點擊圖片看「Sanrio」成立的故事👇👇👇

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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