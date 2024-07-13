12星座｜他才不是戀愛腦的4個星座　天秤委屈自己但其實一直清醒

事先聲明一下，土象三傑，金牛、摩羯（山羊）、處女是不需要分析，一丁點戀愛腦可能都沒有的，所以不在今天的盤點內。



今天和大家討論的是，你以為他會戀愛腦，其實他精得很的星座。

以為這幾個星座一戀愛就全副心思都放在愛情上？實際上他們仍很理智！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

實際上不是戀愛腦的4大星座（《想見你的愛》劇照；01製圖）

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1. 巨蟹座

大家是不是都喜歡給巨蟹貼上「顧及他人感受」、「敏感」等標籤，是不是都以為這個星座只要脫單了就很容易被甜甜的愛情攻陷？巨蟹其實有一道超強的戀愛腦屏障——家人。

也許巨蟹會被戀愛腦迷惑一小會，但如果你攻陷不了巨蟹的家人，這個星座始終會有覺醒的那一天。也是這種真正在乎家庭利益的星座，對待感情會更看重長期價值，對戀愛腦有一定免疫力。

2. 天蠍座

天蠍是一個愛你就會愛到極致的人，會不顧一切對喜歡的人好，有的天蠍還會為喜歡的人破壞規則，只為博心上人一笑。有的人可能以為天蠍為愛失智了，其實並沒有。

天蠍真正的底線，就算從未展露，也不會因愛而降低。你是不是值得天蠍奮不顧身的人，天蠍心裡非常清楚，可以轟轟烈烈愛一場，但不會糊里糊塗為一個不值得的人拼命。

同場加映：12星座｜男生喜歡你的表現：雙子越得不到的越愛、水瓶會明顯表態（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 射手座｜人馬座

射手容易給人「戀愛腦」的感覺，因為射手遇到了自己喜歡的人，就很熱情很專注，願意陪愛人玩得很瘋，做一些刺激的、極限的事。不過這也不過是甜蜜期限定而已，射手從來都不是真的陷入戀愛，而是享受戀愛中的自己。

因為這段時間很有感覺，所以很投入。而智商和底線，一直都在。射手很清楚，如果對方玩一些自己不愛玩的事，就會轉身離開。

4. 天秤座

可能很多人看到天秤會為了人際關係而委屈自己，會為了喜歡的人低聲下氣，就覺得天秤是一個容易戀愛腦的人吧？其實天秤不會。天秤的確會對一段關係過度維護，也會害怕失去，但天秤心裡其實很清醒。

天秤一方面重視一段感情，一方面又做不到自己騙自己，所以天秤會非常糾結和痛苦。在行動表現上，會一邊給對方機會，一邊清楚地看到對方的辜負，一邊想辦法解決問題。直到擺脫選擇恐懼，才會大膽走出關係。所以很多人會覺得天秤戀愛腦，其實真不是，天秤只不過是糾結的時間比較長。

是不是又有雙魚座盼著自己上榜？不好意思，雙魚座真的戀愛腦，除非雙魚覺醒了。

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