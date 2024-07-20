網紅隆胸由B變E級　分享手術過程！曝價錢只需XX萬　手感好過真胸

【隆胸／隆乳】台灣知名網紅「丹妮婊姐」因個性爽朗收穫不少粉絲的喜愛。早前，她透過社群媒體分享自己去做隆乳手術，從原本的B罩杯升級至E罩杯，隨後更曝光影片分享自己隆胸的過程。理科太太24日曬出與她聚餐的影片，丹妮婊姐更大方讓她「驗奶」，理科太太瞬間化身為好奇寶寶，問東問西，最後得出結論，「比我的還扎實。」



理科太太24日透過IG曬出與丹妮婊姐聚餐的影片，理科太太先是問價格，丹妮婊姐透露做一邊要20萬（台幣、下同），雙峰都做手術就是40萬，接著理科太太幽默表示：「還是兩顆可以算35萬？」接著問：

會不會感覺有一顆東西在裡面？

丹妮婊姐大方讓理科太太「驗奶」。（影片截圖）

丹妮婊姐大方讓理科太太「驗奶」。（影片截圖）

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對此，丹妮婊姐解答：「沒有，現在科技很發達，躺著（的時候）會往旁邊小擴散，是不是很厲害？」隨後，理科太太直接伸手觸摸了對方的胸部，繼續追問：「妳這樣會痛嗎？會不會覺得很重？」，被丹妮婊姐吐槽「不會！你們腹肌有多沒力量？」理科太太也驚訝嘆：「科技真是日新月異...」



事實上，前陣子丹妮婊姐在YouTube上PO出一則以「隆乳全紀錄~只恨自己為何沒早點去」為題的影片，分享隆乳的過程，卻遭網友酸：「受歐美審美影響。」

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不過，丹妮婊姐仍堅定自己選擇，進行手術後也感到非常的滿意，認為「應該早一點去做」同時也強調不是因為男人才去隆乳：

我先生是堅決反對我隆乳，我自己要去的，我個人覺得我奶大比較美，我有容貌焦慮症也犯法嗎，你要不要隆我真的不在乎。

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