酷熱天氣｜不要口渴才補水！營養師曝13個時間點「一定要喝水」

香港連日酷熱天氣，一出街基本上已熱到爆汗！大家除了要做足防曬保護皮膚，也必須要多喝水補充水份。有台灣營養師指若要身體健健康康，就要在最重要的13個時間點補充水份，千祈不要臨渴來揾水飲！



《新聞女王》劇照

台灣營養師程涵宇早前在其網頁上發文，提醒大家除了口渴之外，有13個常常不小心忽略要補水的重要時間點，包括

1. 早上剛起床

早上剛醒時是補充水分的最佳時間之一。她指因為身體已經長時間禁食，建議在第一杯早上的水中加入半個檸檬，開啟食慾。

2.肚餓

程指在生理飢餓和口渴的反應上相當類似，「有時候覺得肚子好餓，但其實沒有意識到自己實際上是口渴了」，大腦將這些觸發因素視為相同。所以，想食之前可先喝水，然後給它幾分鐘，看看它是否能滿足吃的衝動。

3.吃飯前

飯前喝水可能會幫助減肥，曾有研究指在餐前30 分鐘喝500 毫升水，比起整天隨意喝500 毫升的水，3個月內瘦約0.7公斤！

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4.想減肥

程涵宇表示，水除了可令人產生飽足感，還可以加速新陳代謝。在一項研究中，50名超重女孩在早餐、午餐和晚餐前30分鐘喝了2 杯水，其他飲食習慣沒變。結果 8個星期後體重不但減輕，體重指數和身體組成分數降低。「水也會加速燃燒脂肪喔！」

5.流汗時

焗桑拿、浸浴等都會令身體流失水分，運動也如此，當你的肌肉變暖時，身體就會出汗來散發熱量，此時就需要用大量的水來降溫。

6.運動前中後

程涵宇指在運動或戶外活動時，大約每 10-15 分鐘喝 200 至 350 ml，運動後喝 450 至 700 ml的水。

《繼承者們》劇照

7.生病時

感冒時醫生也會叮囑病人多喝水，此外腹瀉、嘔吐和發燒等症狀會導致體內水分流失。程涵宇表示一旦出現疾病跡象就應大量喝水，尤其是在不餓的情況下。而且要遠離酒精飲料，因為它們會讓你的身體系統更加乾燥。

8.飛機上

飛行時海拔高度的關係，空氣溼度只有20%，甚至比撒哈拉沙漠濕度還要低，所以飛行時會感到口乾舌燥，連皮膚也變得。為了應對超低濕度，請依定要多補水！

9.按摩前後

在按摩前喝些水可避免低血容積休克，按摩後特別是深層組織或其他重型按摩，喝水則幫助代謝。

《等一個人咖啡》劇照

10.經期前/中

月經前/中喝大量水，有效緩解經前不適、減少腹脹。程涵宇指痙攣或頭痛的最大原因之一是脫水，而最近一項針對患有經痛的年輕女性的研究發現，多喝水可縮短月經週期，緩解骨盆疼痛，緩解疼痛。

11.下午疲勞

根據英國營養雜誌，身體水分狀態直接影響我們的情緒、記憶力和視覺感知。下午三點左右人的精力退減，建議這時候可喝一大杯水，氣泡水也可以，有助提升活力，也可以加入檸檬或其他新鮮水果汁來提振情緒。

12.頭痛時

程表示，偏頭痛的首要原因之一是脫水。有些人即使是液體攝取量稍微減少也會引起劇烈頭痛，讓您感覺模糊。特別是如果容易偏頭痛，就應該隨身帶支水並記錄水分的攝取量。

13.重要活動前

程提點大家，人類大腦幾乎四分之三都含有液體，若水分含量下降得太低，該器官中的血管就會收縮。研究發現這會影響協調性、短期記憶、專注力和耐力。所以若常感到疲倦和混亂，試試多喝水，就可以幫助腦袋更清晰。