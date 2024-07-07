男友好攰拒做愛　卻遭揭發偷用飛機杯　女生嬲到震一原因網民唔撐

一名台灣女網民日前在論壇Dcard發文抱怨，最近發覺同居兩年的男友偷用飛機杯，對方嘴上常抱怨性愛麻煩只想舒服完好睡，卻讓妹子發現男友三不五時就在用飛機杯自爽。



她質疑，「他說射完會很累隔天上班會很累，啊今天怎麼空班就在Ｏ」，貼文引發討論。

【圖輯】點圖放大看事件懶人包👇👇👇

+ 1

「你們可以接受另一半…嗎？」妹子說，與同居兩年的男友性行為正常，但最近發現他偷用飛機杯，男方稱「性愛很麻煩要對方舒服還很累」，只想要射完好好睡。

但妹子認為，「性愛不是只是性慾而已而是心靈的滿足」，無奈對方久久才來求愛，結果前幾天才愛愛過，隔天又發現對方用飛機杯：

他說射完會很累隔天上班會很累，啊今天怎麼空班就在Ｏ

【相關圖輯】自慰｜男生打手槍2大禁忌 醫生揭力度是關鍵：做錯恐患射精障礙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

貼文引發討論，有網友表示：

「請尊重他的ＯＯ使用權」

「你是精心準備的晚餐，自己來是三分鐘就能吃的泡麵，大餐很好吃，但你也不會因此一輩子不碰泡麵」

「你能接受每次想要都要這麼累的動嗎？女生通常都是躺著享受的 ，真的極少當『動』的那個人」。



【相關圖輯】性愛那些事｜中醫師揭6大壞習慣致陽痿 食這水果有助改善性能力（點圖放大瀏覽👇👇👇）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

孫安佐和陳沂SWAG「肉搏戰」 孫鵬也在線看！澄清：下符水不是我爸

【本文獲「TVBS」授權轉載。】